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KGM (SsangYong) Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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KGM (SsangYong) Temmuz 2026 kampanyaları, SUV ve pick-up modellerinde sunulan avantajlı fiyatlar ile dikkat çekiyor. Temmuz 2026 boyunca geçerli güncel fiyat listesi, sıfır faizli kredi fırsatları ve özel kampanyalar sayesinde KGM modelleri otomobil severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

KGM (SsangYong) Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

KGM (SsangYong) Temmuz 2026 döneminde Actyon, Torres, Torres EVX, Korando, Tivoli ve Musso Grand gibi modelleriyle Türkiye pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Elektrikli, benzinli ve dizel motor seçenekleri sunan marka, farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş ürün gamıyla öne çıkıyor.

Temmuz 2026 KGM kampanyaları kapsamında özellikle ticari müşterilere yönelik dikkat çekici finansman destekleri bulunuyor. Musso Grand modellerinde 1.000.000 TL ile 1.500.000 TL arasında değişen %0 faizli kredi fırsatları sunulurken, diğer modellerde de avantajlı kredi seçenekleri ve kampanyalı satış koşulları müşterileri bekliyor.

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KGM (SsangYong) Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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KGM (SsangYong) tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Korando 2.260.432 TL -
Torres EVX 2.487.269 TL -
Torres 2.795.432 TL -
Actyon 3.460.432 TL -

KGM (SsangYong) İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

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Musso EV’de Ticari Müşterilere Özel 1,5 Milyon TL Kredi Desteği

KGM, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Musso EV modelinde tüzel müşterilere yönelik dikkat çekici bir finansman fırsatı sunuyor. Kampanya, ticari kullanım amacıyla araç satın almak isteyen işletmelere avantajlı kredi desteği sağlıyor.

31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, tüzel müşteriler için 1.500.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Kampanyada aylık taksit tutarı 125.000 TL olarak belirtilirken, Musso EV modeli avantajlı finansman koşullarıyla showroomlarda müşterilerini bekliyor.

Musso Grand’da Ticari Müşterilere Özel Sıfır Faizli Kredi Kampanyası

KGM, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Musso Grand modeli için ticari müşterilere yönelik avantajlı finansman desteği sunuyor. Kampanya, farklı çekiş seçeneklerine sahip Musso Grand versiyonlarında sıfır faizli kredi imkanıyla dikkat çekiyor.

31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında, Musso Grand 4x2 modellerinde 1.000.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Musso Grand 4x4 versiyonunda ise 1.500.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi desteği sağlanıyor. Bu avantajlar, ticari müşterilerin araç yatırımlarını daha uygun koşullarla gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

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