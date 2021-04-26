Microsoft, Windows 10'un oyun performansını düşüren sorunlarla ilgili düzeltme yamasını kullanıcıların hizmetine sundu. Konuyla ilgili açıklamalarında sorunun çok fazla kullanıcıyı etkilemediğini bildiren Microsoft, oyuncuları can sıkan sorundan kurtarmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Microsoft'un son Windows 10 güncellemelerinin oyun performansını mahvettiği bir sorundan bahsetmiştik. Konuyla ilgili yaptığımız açıklamalarda, neden böyle bir şeyin yaşandığının bilinmediğini belirtmiştik. Şimdiyse oyuncuların canını sıkan hatayla ilgili bir resmi bir gelişme yaşandı. Microsoft, bu sorunun düzeltilmesini sağlayacak düzeltme yamasını resmen yayınladı.

Kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimlere göre Windows 10'daki oyun performansını sıfırlayan güncellemeler, esasında KB5001330 ve KB5000842 kodlarıyla yayınlanmış olanlardı. Bu güncellemeler, oyunlarda fps düşüşlerine ve hatta doğrudan çökmelere yol açıyordu. Üstelik NVIDIA da böyle bir sorun olduğunu doğrulamış ve KB5000842 kodlu güncellemenin NVIDIA'nın vsync teknolojisiyle çakıştığını söylemişti. İşte bu sorunlar, düzeltme yamalarıyla giderilmiş gibi görünüyor.

Microsoft'tan açıklama geldi

Microsoft'un internet sitesinden yapılan açıklamalara göre söz konusu sorunlar, şirket tarafından biliniyordu. Ancak bu sorunların fazla yaygın olmadığını bildiren yetkililer, düzeltme yamaları ile birlikte de sorunların ortadan kaldırıldığını ifade ediyorlar. Microsoft'a göre yaşanan sorunlar, birden çok monitör kullanan, tam ekran ya da kenarlıksız pencerelerle oyun oynayan kullanıcıları etkilemişti.

Bu arada, söz konusu düzeltme yamalarını bilgisayarınızda bir güncelleme olarak görmemiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, şirketin sunucu tarafında bazı işlemler yaparak söz konusu düzeltmeleri sağlamış olmasından kaynaklanıyor. Yani kullanıcılar, bilgisayarını kapayıp yeniden açtıklarında yaşadıkları performans sorunlarından kurtulmuş olacaklar. Öte yandan, soluğu Reddit'te alan bazı kullanıcıların sorunların düzeldiğini bildirdiklerini de açıkça söyleyebiliriz.