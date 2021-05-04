Windows Blog'da yeni bir gönderi paylaşan Microsoft, Adobe Flash için halihazırda devam eden desteğin bu yaz tamamen sonlandırılacağını açıkladı. Windows 10 21H1 güncellemesi ile birlikte Flash, Windows bilgisayarlara veda ediyor.

Dijital dünyanın en ikonik parçalarından biri olan Adobe Flash, geçtiğimiz yıl hayatımızdan uzaklaştırılması adına en somut yaptırımlardan bazılarıyla karşılaşmıştı. Önce popüler web tarayıcıları bir bir Flash desteğini keseceklerini açıkladı, sonrasında ise bizzat geliştiricisi olan Adobe, Flash'ın fişini çekeceğini açıkladı.

Şimdi ise en popüler masaüstü işletim sistemi olan Windows, Flash için desteği sonlandırmaya hazırlanıyor. Microsoft'un resmi Windows Blog'unda paylaşmış olduğu açıklamaya göre Adobe Flash, bu yaz itibarıyla Windows tarafında da desteğini kaybedecek ve unutulmaya bir adım daha yaklaşacak.

Adobe Flash için Windows'ta sonun başlangıcı haziran ayı olacak. Haziran ayında yayınlanacak KB4577586 güncellemesi ile birlikte 1809 ve üzeri Windows 10 sürümleri, Adobe Flash desteğini resmen kaybedecek. Temmuz ayına geldiğimizde ise KB4577586 güncellemesi, 1607 ve 1507 sürümlerinin yanı sıra Windows 8.1, Windows Server 2012 ve Windows Embedded 8 Standard için de Flash desteğini sonlandıracak.

Microsoft, işletim sistemini Windows 10 21H1 veya sonraki bir sürüme güncellediğinizde Flash'ın bilgisayarınızdan kaldırılacağının altını çiziyor. Böylece ilk kez Temmuz 2017'de duyurulan Flash'ın "ölümü", Temmuz 2021 itibarıyla Windows için tamamlanmış olacak.