Microsoft, 4.800 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bunun 3200'ü Xbox'tan olacak. Ayrıca Xbox'ta bazı oyun stüdyoları da elden çıkarılacak.

Teknoloji dünyasındaki toplu işten çıkarmalar son yıllarda iyice artmıştı. Birkaç haftadır dolaşan söylentilerde ise Microsoft’un böyle büyük bir hamleye hazırlandığını ve Xbox’ın ciddi anlamada etkileneceği konuşuluyordu. Nitekim öyle de oldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Microsoft, dün bir açıklama yaparak iş gücünün %2,1’ine denk gelen toplamda 4.800 kişiyle yollarını ayıracağını açıkladı. Beklendiği gibi en çok etkilenen departmanın Xbox olacağı bildirildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

3200 Xbox çalışanı kovulacak, bazı oyun stüdyoları elden çıkarılacak

Xbox CEO’su Asha Sharma’nın da yaptığı açıklamalarda Microsoft’un dün itibarıyla direkt olarak 1600 kişiyi işten çıkardığı ifade edildi. Öte yandan şirketin mali yılı bitene kadar ise toplamda 3200 Xbox çalışanıyla yolların ayrılacağını sözlerine ekledi. Bu sayı Xbox’ın %15’ine denk geliyor.

Öte yandan Xbox tarafında bazı stüdyoların da elden çıkarılması amaçlanıyor. Compulsion Games ve Double Fine Productions yeniden bağımsız stüdyolar haline getirilirken; Ninja Theory ve Undead Labs ise popüler oyunlarını tamamlayıp büyütebilmeleri için yeni bir sahiplik ve fonlama yapısı altına giriyor. Bu stüdyolarda yaşanacak işten çıkartmalar yukarıdaki rakama dahil değil. Ayrıca en önde gelen stüdyolarından olan Arkane’in de satılabileceğine dair söylentiler var.

Bu durum, Sharma tarafından “Xbox tarihinin en önemli yeniden yapılanması” olarak nitelendirildi. CEO, Xbox’ın kâr marjlarının, sektördeki rakiplerine kıyasla 3 ila 10 kat daha düşük olduğunu belirtirken Game Pass gibi hizmetlerin büyümediğini ifade etti. Üstüne bir de oyun sektörünün tarihindeki en ciddi donanım krizi eklenince bu kararların kaçınılmaz olduğunu aktardı.