Microsoft çalışanı Kate Crawford, yazdığı son kitapta yapay zekanın ne yapay ne de akıllı olduğunu savundu. The Guardian'a verdiği bir röportajda neden bu savunmayı yaptığından bahseden Crawford, yapay zekanın arkasında insan olduğunu söyledi.

Microsoft Research bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kate Crawford, "Yapay Zeka Atlası" isimli son kitabını yayımladı. Yayımlanan bu kitap, Microsoft gibi bir şirkette çalışan bir kişinin, yapay zekayı nasıl eleştirdiğini anlatıyordu. Bu önemli bir konuydu çünkü Microsoft gibi şirketler yapay zekaya milyarlarca dolar harcarken Microsoft için çalışan bir isim, yapay zekanın ne yapay ne de akıllı olduğunu savunuyordu.

Kate Crawford tarafından yazılan kitap, The Guardian'ın dikkatinden kaçmadı. Microsoft yöneticisiyle bir röportaj gerçekleştiren editörler, yapay zekanın ne yapay ne de akıllı savunmasının altında ne yattığını da irdelediler. Kate Crawford'un verdiği cevaplar, doğrudan bu işin içinde olan bir kişinin bile yapay zekaya pek de inanmadığını gözler önüne seriyor.

Yapay zekanın sahibi; insanlar

Microsoft çalışanı, yapay zekanın insanlar tarafından otomasyondan ibaretmiş gibi göründüğünü ancak durumun pek de böyle olmadığını savunuyor. Perdenin arkasında yalnızca insanın olduğunu ifade eden Crawford, yapay zekayı özerk ve otomasyon gösteren şeyin insan olduğunu belirtiyor. Ayrıca insanlar, bu sistemleri doğal kaynaklar sayesinde üretiyorlar. Bu da yapay zekanın hem yapay hem de akıllı oluşunu ortadan kaldırıyor.

Kitabında yapay zekanın yanlış anlaşıldığını anlattığını söyleyen Kate Crawford, olayın iç yüzünün anlaşılması durumunda daha fazla insanın önyargıdan kurtulmasını sağlayacağını ifade ediyor. Ayrıca bu durum, yapay zeka sistemlerinin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacakmış.

"Yapay zeka, siyasete bile malzeme oldu"

Makine öğrenimi gibi yapay zeka tekniklerinin en çok da insanlar için kullanıldığını ifade eden Crawford, insanların yapay zekaya önyargılı olmalarının nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğunu savunuyor. Bunu basit bir örnekle destekleyen Microsoft çalışanına göre geliştirilen yapay zekalar, insanları cinsiyetlerine ya da ten renklerine göre ayırıyor. Yani yapay zeka, ne yazık ki siyasetin malzemesi haline gelmiş durumda ve bunun üstesinden gelinmesi gerekiyor.

Kate Crawford, her şeye rağmen yapay zeka teknolojilerinin önünün açık olduğuna inandığını söylüyor. Hükümetlerin de bu konuda çeşitli adımlar attığından bahseden Microsoft çalışanı, başta Avrupa Birliği olmak üzere yönetimlerin bu konudaki açıklara el attığını ve yapay zekayı, insanları sınıflandırmaktan ziyade işlevsel özellik için desteklediğini ifade ediyor.