Microsoft'un yıllar önce üzerinde çalıştığı bilinen işletim sistemi Windows Core OS ile ilgili bir gelişme yaşandı. Bu işletim sisteminin özel sürümlerinden bir tanesi olan Windows Polaris'in geliştirme aşamasında olan bir sürümü, internet üzerinde sızdırıldı. Ancak bu sürüm, neredeyse hiçbir işe yaramaz durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un çeşitli işletim sistemleri üzerinde çalıştığı büyük bir sır değil. Son kullanıcı şu ana dek Windows 10'dan daha yeni bir işletim sistemi görmemiş olsalar da şirket, Windows 10X ve Windows Core gibi sistemler üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Yaşanan son bir gelişme ise şirketin Windows Core OS'la ilgili farklı planlarını gözler önüne seriyor.

Windows Core OS ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler, şirketin bu işletim sisteminin iki farklı sürümü üzerinde çalıştığını düşündürüyordu. Bunlardan bir tanesi Andromeda, diğer ise Polaris olarak isimlendiriliyordu. Edinilen bilgilere göre Andromeda mobil cihazlar için, Polaris'se düşük özelliklere sahip geleneksel dizüstü bilgisayarlar için kullanıma sunulacaktı. Andromeda isimli işletim sistemi hala gizemini koruyor olsa da Polaris'in geliştirme aşamasındaki bir sürümü, resmen sızdırıldı.

Polaris'i indirebilirsiniz ancak neredeyse hiçbir işinize yaramaz

Microsoft'un bugüne kadar yayınlanmamış olan işletim sistemi, Scamdisk isimli platform tarafından sızdırıldı. Geçtiğimiz yıllarda da yaptığı sızıntılarla ses getirmeyi başaran platform; Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve Windows Server'a ait gizli ve yayınlanmamış sürümleri ortaya çıkarmayı başarmıştı.

Sızdırılan Windows Polaris, 2018 yılında hazırlanmış. Microsoft Polaris Build 16299 ismiyle ortaya çıkan işletim sistemi, herhangi bir yazılım kabuğu ya da programa sahip değil. Scamdisk, söz konusu işletim sisteminin ARM tabanlı cihazlarda çalıştırılabileceğini ancak tüm sürücü yüklemelerinin kullanıcılar tarafından yapılması gerektiğini söylüyor. Yani işletim sistemini kurmayı başarsanız bile sürücü yüklemeleri ve tüm uyumsuzlukları çözmeye çalışmanız, muhtemelen ciddi anlamda zor olacak.

Windows Polaris neler vadediyordu?

Microsoft, Windows Core OS'un özel bir sürümü olarak geliştirdiği Polaris ile düşük özelliklere sahip dizüstü bilgisayarlara odaklanıyordu. Kullanıcılara daha rahat ve seri bir işletim olarak sunulması amaçlanan Polaris, Microsoft'un Denetim Masası gibi Windows'la özdeşleşmiş hizmetlerini de ortadan kaldıracaktı. Yazılım sektörünün önde gelenleri, bu yaklaşımın Microsoft için bir ilk olduğunu ifade ediyor.

Yazılım devi, işletim sistemleri konusunda oldukça ketum davranıyor. Bu bağlamda Windows Core OS'un ne durumda olduğunu bilen yok. Ayrıca uzunca bir süredir konuşulan Windows 10X isimli işletim sistemi de Windows Core OS ile benzer bir kaderi paylaşıyor. Bu işletim sistemleriyle ilgili daha fazla şey konuşabilmek içinse, Microsoft'un resmi bir açıklama yapması gerekiyor. Böyle bir açıklamanın gelip gelmeyeceği bilinmiyor.