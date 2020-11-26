60 yaşında hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın hayatından yeni bir kesit ortaya çıktı. Facebook'taki bir grupta paylaşılan olay, Maradona'nın iki Türk ile nasıl dost olduğunu gözler önüne seriyor.

Dünya genelindeki tüm futbolseverler, dün akşam gelen bir haberle sarsıldılar. Dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi olarak bilinen Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hem futbolu hem de sallantılı hayatıyla bilinen Maradona'nın hayatını kaybedişi, pek çok kesim tarafından hüzünle karşılanırken, dünyaca ünlü futbolcunun hayatıyla ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı.

Uğruna bir din bile yapılan Maradona'nın hayatındaki oldukça ilginç olay, dünyaca ünlü yıldızın iki Türkle olan hikayesini içeriyor. "Atakan Sedefoğlu" isimli birinin Facebook üzerinden anlattığı olaylar, bir yandan güldürürken diğer yandan da bu yıldız ismin hayatının uyuşturucu nedeniyle ne hale geldiğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı uzatmadan, Maradona'nın iki Türkle olan hikayesine yakından bakalım.

İşte Maradona'nın iki Türk'le olan o hikayesi

Yıllardır bende sır gibi saklı olan hikayeyi Maradona öldüğüne göre anlatabilirim... Beyler anlattıklarım gerçek, dalga geçen olursa fena bozarım, moralim aşırı bozuk haberiniz olsun.

Zamanında dedem ve arkadaşı Erzincan'dan kalkıp bir tanıdık vasıtasıyla İtalya'da çalışmak için yola koyuluyorlar kaçak yollarla varıyorlar Torino'ya oradan da Napoli şehrine... Dedem ve arkadaşı (Behçet) yıllarca Napoli sokaklarında hamallık yapıyorlar, yeri geliyor para ile adam dövüyorlar. Her neyse yıllarca orada bulundukları için artık şehrin içini dışını biliyorlar. Napoli maçları büyük gelir kapısı olduğundan dedem ve Behçet amca atkı,bere,forma bazen de köfte ekmek satıyorlarmış. Stadın çevresinde yıllarca Napoli'nin ekmeğini yiyen bizimkiler gel zaman git zaman Napoli takımının hayranı oluyorlar.1988 senesi taraftar gruplarının içine giren dedemler Maradona'yı canlı izleme fırsatı buluyorlar. Tabi izledikçe hayran kalıyorlar. Asıl mevzuya gelelim, 1990 senesinin kış ayının birinde Napoli-Milan maçı varmış. (Dedem bu anıyı anlatırken hep burada çok heyecanlanırdı) Bizimkiler köfteleri hazırlamışlar, stad etrafında seyyar köfte tezgahı açmışlar neyse maç 1-1 bitmiş Maradona 1 tane sallamış herkes dağılmış bizimkiler maç sonrası hasılatı toplamışlar derken o da ne, Maradona bizimkilerin yanına gözleri kıpkırmızı eli ayağı titrek bir şekilde yaklaşmış, bu arada bilirsiniz Maradona her gün uyuyamazmış, o gün de maçtan sonra takımla kavga edip stadı terketmiş 'hey amigı soy malı, necesito los bienes' (kötüyüm, gibi bir şey) bizimkiler tabi el pençe divan, dedem hemen Behçet amcayı yollamış, o ara kalan köftelerden bir yarım yapmış, Maradona'yı oturtmuş tabureye, neyse gelmiş dedem gazete kağıdını üzerine sermiş, valla bundan sonrasını öyle bir anlatıyor ki Maradona (Söylediğine göre iptal edilen golü için hakeme sövüyormuş), yaptıkları bu iyilikten sonra Napoli'deki evine misafirliğe çağırmış bizimkileri,koskoca Maradona belki inanmayacaksınız ama fotoğrafları bile mevcut bulabildiğimi göstereceğim.

Evinde sohbet muhabbet derken, gelin benim yanımda çalışın diyor Maradona, bizimkiler de biz kaçağız nasıl çalışalım yanında diyorlar o da kaçak işleri sevdiğinden dolayı daha iyi olur benim için, sigortanızı vermem gibisinden espiri yapıp gülüyor. Neyse dedemler kaçak olarak Maradona'nın ayak işlerini yapmaya başlıyorlar. Ayrıca yanında barınıyorlar, villasında bahçede oradan oraya koşturuyorlar. Fakat o ara Maradona kriz geçiriyor, sürekli uyuşturucu krizine giriyor, dedemler her anlattığında hüzünlenip ağlarlar. Napoli ile sıkıntı yaşayan Maradona ülkede hain ilan edilmek üzereydi. Vergi kaçıran ve sürekli gece hayatıyla gündem olan Maradona'nın devlet malların el koymak üzereydi. Bu durumun farkında olan Maradona, dedem ile Behçet amcaya 100-150 gram ağırlığında bir elmas verip, 'bunu alın ve ülkenize dönün ama kimseye bahsetmeyin üçümüz de yanarız' diyor. (O zamanlar kaçakçılık yaptığı iddia ediliyordu. 'Ben de gideceğim' diyor dedemlere ve o sene zaten Sevilla'ya transfer olmuştu. Allah gani gani rahmet eylesin, dedemler gelince o elması bozdurup o zamanın parasıyla 1 milyon Türk lirasını yarı yarıya bölüp hayatlarını yaşıyorlar. Şu an durumumuz Allah'a şükür çok iyi, hepsi Maradona sayesinde, dedem 97 senesinde benim ismimi Maradona koymak için nüfus memuruna yalvarıyor. Fakat Türkçe isim olmadığından koymuyorlar. Kendisi rahmetli oldu, bana hep Maradona diye seslenirdi. Ekteki fotoğrafta dedem Maradona'nın idmanı sırasında krize girmesin diye araçla taşıyor.​

İşte "ekteki" o fotoğraf

Anlatılan olaydaki diğer fotoğraflar ise şöyle

Facebook'taki "AOG Yedek Kulübesi" isimli grupta paylaşılan bu olaya, AOG'nin Instagram hesabı üzerinden de erişilebiliyor. Eğer Instagram'daki o gönderiyi incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Maradona'nın hayatını kaybettiğine dair detaylı haberimize ise burada bulunan bağlantıyla ulaşabilirsiniz.