Hem yarışmacılar hem de ziyaretçiler için dolu dolu bir etkinlik vadeden Mekatronik ve İnovasyon Günleri, 7-8 Mart'ta Marmara Üniversitesi'nde. Etkinlik, genç yaşta öğrencilerden yetişkin mekatronik meraklılarına kadar herkese hitap ediyor.

Marmara Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan “Mekatronik ve İnovasyon Günleri” (MİG) robot ve bilimsel proje etkinliği, 7-8 Mart tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.

Yarışma, 5 kategoriden oluşmakta ve yarışmacılara mekanik, elektrik, elektronik, optik, bilgisayar donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan endüstriyel alanlarda, elektronik parça bütünü ve iletişim sistemlerinin tasarımını yapabilme, geliştirme, elektronik aksanları arası ilişki kurabilme ve bunları kurallar içinde test edebilme kabiliyetini kazandırmayı amaçlıyor.

Bunların yanında orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin temel anlamda mekatronik kapsamında merak duygularının, araştırma, sorgulama ve onların bu alanda öğrenme isteklerinin tetiklenmesini sağlamayı ve endüstriyel firma yetkilileri ile öğrencileri aynı platformda buluşturmayı da amaçlayan MİG, bu kapsamda iki gün boyunca kapılarını katılımcılara ardına kadar açacak.

Mekatronik ve İnovasyon Günleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olan için resmi internet siteleri olan mig.etkinlik.marmara.edu.tr ve marmaramig.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.