Milli Muharip Uçak KAAN İçin Kritik Eşik Aşıldı: F110 Motoru Satışında Kongre Engeli Kalktı!

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F110 motorlarının satışına yönelik ABD Kongresi'ndeki 15 günlük kritik inceleme süresi hiçbir engel çıkmadan tamamlandı.

Milli muharip uçak KAAN’ın motor tedarik sürecinde son derece kritik bir viraj başarıyla dönüldü.

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ABD yönetiminin, KAAN'da kullanılacak F110 motorlarının satışına ilişkin Kongre'ye yaptığı resmî bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme süresi, herhangi bir engelleme kararı alınmadan resmen tamamlandı. Bu gelişmeyle birlikte, motorların Türkiye'ye satış süreci resmî olarak bir sonraki aşamaya geçmiş oldu.

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Süreç nasıl ilerledi?

ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO müttefiki olan Türkiye'ye F110 motorlarının satışı için 24 Haziran 2026 tarihinde Kongre'ye resmî bildirimde bulunmuştu. NATO müttefiki ülkelere yönelik askeri satışlarda uygulanan yasal 15 günlük inceleme süresi içerisinde satışı baltalamak isteyen bazı Kongre üyeleri harekete geçti. Toplamda 9 Kongre üyesinin imzasıyla Temsilciler Meclisi ve Senato'ya sunulan ortak karar tasarısında, Türkiye'ye planlanan savunma malzemesi ve hizmetlerinin satışının engellenmesi talep edildi.

Ancak bu engelleme girişimi Kongre duvarına çarptı. Sunulan ortak karar tasarısı, yasal inceleme süresi içerisinde ne Temsilciler Meclisi ne de Senato gündemine dahi alınmadı. 9 Temmuz 2026 itibarıyla 15 günlük kritik süre resmen dolarken, satışın engellenmesine yönelik hiçbir karar çıkmadığı için süreç Kongre engeline takılmadan yoluna devam ediyor.

Şimdi neler olacak?

ABD yasalarına göre yabancı ülkelere yönelik büyük savunma sanayii satışlarının önünde Kongre'nin engel teşkil edebilmesi için sunulan tasarıların önce Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilmesi gerekiyor. Ardından bu tasarıların ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesi şart. Başkanın olası bir tasarıyı veto etmesi durumunda ise Kongre'nin bu vetoyu aşabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde en az 290, Senato'da ise 67 gibi ciddi bir üçte iki çoğunluk oyuna ulaşması gerekiyor. KAAN motorları için sunulan tasarı daha gündeme bile alınamadığı için bu yasama süreçlerinin hiçbirine gerek kalmadı.

Söz konusu onay süreci sadece motorların fiziki teslimatını değil; F110-GE-129E/F motorlarının KAAN savaş uçağına entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu, test edilmesi ile bunlara ilişkin savunma hizmetlerini ve teknik veri paylaşımını da kapsıyor. Bundan sonraki aşamada Türkiye ile ABD yönetimi, ilgili kurumlar ve üretici firma arasında teslimat takvimi, entegrasyon ve teknik testlerin detaylandırılacağı ticari ve teknik görüşmeler yürütülecek.