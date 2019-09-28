iPhone'da Kalıcı Jailbreak Yapmaya İzin Veren Güvenlik Açığı

Jailbreak, kelime anlamı olarak "firar, hapisten kaçış, zincirleri kırma" anlamına geliyor. Genelde, Apple'ın iOS işletim sistemi yüklü cihazlarına dayattığı kısıtlamalardan kurtulmak için kullanılıyor. Bu şekilde telefonunuzu daha özgürce kullanabiliyorsunuz. Jailbreak eskide kalan bir yöntem gibi gözükse de yeni bulunan zafiyet, bir iPhone'u kalıcı olarak jailbreak yapmanıza izin veriyor.

Jailbreak geçmişte kalan bir yöntem gibi görünse de geçen ay bir güvenlik araştırması, yıllardır kullanılan halka açık bir Jailbreak yayınladı. Şimdi başka bir güvenlik araştırmacısı 2011 4S'den 2017 iPhone X ve 8 / 8 Plus'a kadar herhangi bir iPhone'a kalıcı olarak jailbreak yapmayı mümkün kılabilecek bir açık keşfetti.

Twitter kullanıcısı axi0mX, checkm8 olarak adlandırılan jailbreak sisteminin nasıl yapılabileceğini de açıkladı.

The Verge'ün açıklamasna göre, bootrom açıkları iOS cihazlarının önyükleme sırasında yükledikleri ilk koddaki güvenlik açığından yararlanıyor. Salt okunur bellek (ROM) olduğundan, Apple bir yazılım güncellemesiyle üzerine yazamıyor ya da herhangi bir yama yapamıyor. Bu da yazılım tamamen kalıcı demek oluyor.

Neyse ki fiziksel erişim gerektiriyor

Neyse ki bu açığı kullanılabilmek için telefona fiziksel erişim gerekiyor ve USB üzerinden yapılması gerekiyor. Bu yüzden yüz milyonlarca iPhone risk altında olsa da çoğunun etkilenmesi pek mümkün değil. Bildiğimiz kadarıyla henüz checkm8 açığını kullanan herhangi bir jailbreak yok. Yine de bu açığın geliştirilmesi ve gelecekte fiziksel erişim gerektirmeyecek bir noktaya gelerek milyonlarca cihazı savunmasız bırakabilmesi riski de var.