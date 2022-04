Minecraft Filminde Başrol Olması Beklenen İsim Ortaya Çıktı!

Uzun yıllardır beklenen Minecraft filmi halen yapım aşamasında değilken, bugün filmden heyecanlandıran bir haber geldi. İddialara göre Jason Momoa, Minecraft filminde rol almak için Warner Bros. ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Çok uzun yıllar önce duyurulan fakat bir türlü çıkamayan Minecraft filmi, en son 4 Mart 2022 olarak belirlenen bir çıkış tarihine sahipti. Fakat Warner Bros.’la ortak geliştirilen film, koronavirüs nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti. Bugünse Minecraft filmini bir süre daha bekleyeceğimizi gösteren ancak olumlu olan bir haber geldi.

The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan bilgiye göre Aquaman ve Game of Thrones’un yıldız ismi Jason Momoa, Minecraft’ın live-action filminde yer almak için Warner Bros. ile görüşmelerin son aşamasına girdi. İki tarafın görüşmelerinin yakında sonuç vermesi bekleniyor.

Projede önemli isimler vardı:

Minecraft’ın filmi uzun zamandır geliştirilme aşamasında olmaya devam ederken, proje bünyesinde önemli isimlerin yer aldığını daha önce duymuştuk. Filmin yapımcıları arasında Dune’un yapımcıları Mary Parent ve Roy Lee’nin olacağı bilinirken, projede daha önce Shawn Levy ve It’s Always Sunny in Philadelphia’nın beyni Rob McElhenney’nin de yer almıştı. Fakat her iki isim de daha sonra projeden ayrılmıştı.

Dünyanın en çok satan oyunu olan Minecraft, yeni filmiyle birlikte bir sektöre daha giriş yapmış olacak. Oyun tabanlı filmlerin revaçta olduğu şu günlerde Minecraft’ın filminin de büyük ilgi çekmesi beklenebilir. Momoa haberinin gelişiyse, filmin halen yapım aşamasına girmediğinin göstergesi oldu.