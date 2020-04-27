Minecraft Hileleri Nedir, Hile Kodları Nasıl Girilir?

Minecraft yaratıcı modu ve hayatta kalma modu ile iki farklı dünya sunuyor. Bu iki farklı oyun modunda da arada kaçamak yapmak için Minecraft hileleri kullanabilirsiniz. Biz de tüm hile kodları nasıl girilir ve nelerdir sorularını yanıtladık.

Minecraft, hayatta kalma modu dışında yaratıcı modu ile de hayal gücünüzü sonuna kadar zorlamanızı sağlıyor. Yaratıcılığınızı zorlarken Minecraft hile kodları içinden de yardım alabilirsiniz. Tek kişilik oyuncu modunda dilediğiniz ayarı değiştirmenizi sağlayan Minecraft hileleri, aynı zamanda oyunu sizin için daha kolay hale getiriyor. Hileleri kullanabilmek için de önce aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Minecraft hileleri PC üzerinde kullanılmadan önce hile kullanımını aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu bağlamda yapmanız gereken adımlar da çok basit diyebiliriz. Gelin önce Minecraft hileleri açma işlemine bir bakalım ve ardından da işinize yarayacak hile kodlarını birlikte görelim.

Minecraft hileleri nasıl girilir?

Adım #1: Oyunu çalıştırın ve giriş ekranında bekleyin,

Oyunu çalıştırın ve giriş ekranında bekleyin, Adım #2: Giriş ekranında “T” tuşuna basın,

Giriş ekranında “T” tuşuna basın, Adım #3: Açılan ekrana /gamemod 1 yazın,

Açılan ekrana /gamemod 1 yazın, Adım #4: Oyuna girin ve hile kodlarını yazmaya başlayın.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi aslında admin kodları olarak da geçen hile kodlarını çalıştırabilmek için öncelikle aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yaratıcı mod üzerinden oyun başladıktan sonra konsolu açarak az sonra aktaracağımız tüm hile kodlarını yazabilirsiniz. Gelen güncellemeler veya sürüm değişikliklerinde çalışmayan hile kodları olabilir. Minecraft hileleri 1.8 ve üzeri için geçerli.

Minecraft hileleri güncel liste:

Minecraft admin kodları:

Yaratıcı moda geçer: /gamemod 1

Hayatta kalma moduna geçer: /gamemod survival

Hileleri gösterir: /help ve /help2

Birini OP yapabilirsiniz: /op isim

OP’yi geri alabilirsiniz: /deop isim

Birini atabilirsiniz: /kick isim

Birini yasaklayabilirsiniz: /ban isim

Yasağı kaldırabilirsiniz: /pardon isim

Tüm mob’lar ölür: /kill all mobs

Birine ışınlanabilirsiniz: /tp isim

XP kazanabilirsiniz: /XP 5000

Sunucuyu kapatır: /stop

Minecraft admin kodları hileden daha çok kurduğunuzu tek kişilik sunucu modunda kontrolü elinize almayı sağlıyor. Eğer arkadaşınızla LAN üzerinden veya farklı bir şekilde birlikte oynuyorsanız bu komutları kullanabilirsiniz. Kurduğunuz sunucuyu kapatmak isterseniz yukarıdaki gibi /stop yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi hile olarak kullanabileceğiniz komutlara geçelim.

Zamanı değiştirme, havayı değiştirme ve çevre kodları:

Saate 5 ekler: /TIME SET

Saate 5 saat ekler: /TIME ADD

Zamanı dondurur: /gamerule doDaylightCycle false

Sağanak yağmur yağdırır: /TOGGLEDOWNFALL

Yağmuru durdurur: TOGGLE DOWNFALL OFF

Suların berraklığını ayarlar: /clearwater

Tüm ağaçları ve bitkileri büyütür: /grow

Bitkiler anında büyür: /instantplant

Hava durumunu değiştirir: /weather (lightning, thunder, or rain)

Çevreyi etkileyen hile kodları aslında tamamen zevkiniz ile alakalı şeyleri belirlemenizi sağlıyor. Havanın güneşli mi, yoksa sağanak yağmurlu mu olacağına bile karar verebiliyorsunuz. Bunun dışında gündüz ve gece arasında sadece bir kod ile geçiş yapabilir veya çevrenizdeki canavarların kaderini belirleyebilirsiniz. Yaratıcı mod için olmazsa olmaz Minecraft hileleri arasında yer alıyorlar.

Zorluk derecesini değiştirme:

Zorluk derecesini belirler: /difficulty (peaceful, easy, normal)

Kendinizi farklı zorluk derecelerinde denemek isterseniz bu komut ile normal, kolay ve barışçıl seviyelerinde oynayabilirsiniz. Oyundaki zorluk seviyesini belirleyen temel kod bu olsa da, diğer hile kodları ile de oyundaki zorlukları ayarlayabilirsiniz. Bu hileyi kullanmak için önce komutu yazıyoruz, ardından da olmasını istediğimiz zorluk seviyesini de yazarak Enter tuşuna basıyoruz.

Canavarları yok etme, canlandırma:

Belli canavarları öldürür. /killall [canavartürü]

Yakındaki canavarları öldürür: /killnpc [all, animal, or monster]

Canavarları dondurur: /freeze

Canavarlar size hasar veremez: /mobdamage

Hasar verdiğiniz bir canavar anında ölür: /instantkill

Canavarların kafası karışır: /confuse

Canavarı belirtilen yere gönderir: /ride

Bu kodlar ile yaratıcı modda veya hayatta kalma modunda ortaya çıkan ve peşinizi bir türlü bırakmayan canavarlar ve hayvanları yönetebilirsiniz. Hile kodları ile onları tamamen zararsız hale de getirebilirsiniz veya komple kaldırabilirsiniz. Özellikle hayal gücünün sınırlarını zorlamak isteyenler, yakınlarındaki canavaları göndermek için bu kodlara ihtiyaç duyacaklar.

Deneyim kazanma, hasar azaltma ve iyileştirme:

Belirtilen miktarda tecrübe ekler: /xp miktar

Karakteriniz hakkında bilgi verir: /biome

Gelen su hasarını değiştirir: /waterdamage

Karakter hızını değiştirir: /setspeed miktar

Altına platform ekler: /platform

Daha uzun bacaklarınız olur: /longerlegs

İşaretçiye giderseniz: /jump

Belirtilen hızda uçarsınız: /fly hız

İntihar edilir: /kill

Düşüş hasarınızı azaltır: /falldamage

Alev alma hasarını azaltır: /firedamage

Hasarı azaltır: /damage

Canınızı belirtilen miktarda doldurur: /health

Belirttiğiniz miktarda iyileşirsiniz: /heal

Bulunduğunuz yerin üstündeki platforma ışınlanırsınız: /ascend

Düşme hasarını kapatma ve açma: /falldamage on/off

Yaratıcı modda fazla işinize yaramasa da, hayatta kalma modunda sizi birçok kez kurtarabilecek hile kodları bunlar. Alabileceğiniz tüm hasarı azaltmanın yanında, düşme, yanma ve su hasarı gibi farklı konulardaki hasarları da düzenleyebiliyorsunuz. Bunun dışında kendinize tecrübe ekleme şansınız da bulunuyor. Canınız belli bir miktar düşerse bu kodlar ile yükseltebilirsiniz.

Eşya verme, eşya yok etme ve eşyaları ayarlama:

Eşya tutmayı 2 katına çıkarır: /duplicate

Öldükten sonra eşyalar üstünüzde kalır: /keepitems ve /gamerule keepInventory true

Eşyaları süresiz yapar: /infiniteitems

Eşyayı yok eder: /destroy

Tüm eşyaları bir sandığa taşır: /dropstore

Eşyaları parçalarına ayırır: /superheat

Eşya verme: /give itemkodu itemsayısı

Başkasına eşya verme: /give oyuncuismi itemkodu item_sayısı

Eşya silme: /clear isim item_kodu

Minecraft hileleri arasında belki de en önemli kodlar eşya verme veya eşyaları ayarlama kodları olabilir. Çünkü bu kodlar hem hayatta kalma modu hem de yaratıcı modda fazlasıyla işinize yarıyor. Özellikle hayatta kalma modunda bazı zamanlar çok ihtiyacınız olan eşyaları bulamıyorsunuz. Bu noktada bu kodlar ile arada ufak kaçamaklar yapabilirsiniz. Bunun dışında eşyalarınızı bir sandıkta da saklayabilirsiniz.

Minecraft hilelerini kapatmak için aslında tek yapmanız gereken yazdığınız komutları geri almak. Neredeyse her kodun karşı bir komutu bulunuyor. Bir ayarı değiştirdikten veya düzenledikten sonra tekrar geri dönmek için aynı komutları kullanabilirsiniz. Çok fazla kullanmasak da arada bu tarz yardımcı komutlar ile oyunda kolaylık olması için kaçamak yapabilirsiniz.