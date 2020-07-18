Minecraft, “How We Make Minecraft (Minecraft’ı Nasıl Yapıyoruz?)” adlı yeni bir seriye başlıyor. Tanıtım fragmanı yayınlanan bu dizide oyunun arka planında geliştiricilerin nasıl karar aldıklarını ve nasıl seçimler yaptıklarını göreceğiz.

Son yılların en önemli oyunları arasında hiç şüphe yok ki Minecraft da yer alıyor. İlk çıkışından bu yana yıllar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyun hakkında şimdi bir de yapımın yayına girmesi planlanıyor.

Bugün yayınlanan fragmanına göre yeni yapımın adı "How We Make Minecraft" (Minecraft’ı Nasıl Yapıyoruz?) olacak. Oyunun kamera arkasındaki süreci görebileceğimiz bu yapımda geliştiricilerin karar verme süreçlerini ve yaşadıklarını görme şansı bulacağız.

Eğlenceli Minecraft belgeseli

Fragmandan anladığımız kadarıyla yeni yapım Minecraft hakkında pek çok bilgiyi bizlere ulaştıracak. Bunu yaparken de oldukça neşeli ve eğlenceli bir dil kullanılacak. Yapımın her ay yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor.

YouTube’da Minecraft’ın resmi kanalında yayınlanacak olan yapımın açıklaması da genel olarak eğlenceli dile uygun oldu. Açıklamada: "'Minecraft hakkında daha önce muhtemelen duymadığınız 10 şey' ve 'Hakkında konuşmamayı tercih ettiğimiz diğer çok daha az başarılı projelerimiz'in yapımcılarından eğitselliğin sınırlarında bir yeni bir seri geliyor! Hiçbir bölümü kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun! Serinin prömiyeri burada 31 Temmuz’da yapılacak” ifadesi yer aldı.

Taş taş üstüne koymak

Fragmanın anlatım diline baktığımızda oldukça neşeli, kendini fazla ciddiye almayan ancak oyunun nasıl geliştirildiği konusunda bolca bilgi verecek bir yapımla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Tabii 'Minecraft hakkında daha önce muhtemelen duymadığınız 10 şey'e baktığımızda videonun pek de konuyla alakası olmadığını görüyorduk. Muhtemelen firmanın kendi yapımlarında yaşadıkları sıkıntıları eğlenceli bir şekilde ele aldıkları bir videoydu.

Çok büyük ihtimalle yeni yapımlarda Türkçe altyazı göremeyeceğiz. Yeni yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce eğlenceli olacak mı?