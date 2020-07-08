Half-Life Üzerinden Minecraft Oynamak Artık Mümkün (Video)

Neredeyse akıllı saatlerde bile oynayabildiğimiz Minecraft’ın yeni bir portu geliştirildi. Bu port sayesinde artık Half-life oyununda Minecraft oynamak mümkün oluyor.

Minecraft’ı hemen her ortamdan oynayabiliyoruz. Oyunun konsol, telefon, bilgisayar ve Java versiyonları var. Peki bu versiyonlar yeterli mi? Asla. Henüz akıllı buzdolaplarında falan oynayamadığımız oyunu en azından Half-Life’ta oynayabileceğiz.

Half-Craft adlı mod b4n4n4 tarafından geliştirilen ve henüz ilerlemesi devam eden bir mod olarak karşımıza çıkıyor. Minecraft’ı GoldSrc motoruna portlayan mod sayesinde sevgili dostumuz Gordon Freeman kendine güzel bir kulübe inşa edip tavuk besleyebiliyor.

Half-Craft demosu yayınlandı

Yeni modun alfa demosu için bir video yayınlandı. Grafik anlamında baktığımız zaman modun, Minecraft’ı görsel anlamda yakaladığını söylemek mümkün. Hatta sadece grafiklere bakarsak Minecraft’ın Half-Life modunu yapmışlar gibi gözüküyor.

Öte yandan modun içinde Gordon’un cephaneliğinin bir kısmını da göreceğiz gibi duruyor. Minecraft’ta karşılaştığımız daha yavaş ve hantal yaratıkların da bir hafif makineli tüfeğe karşı şansı olmadığını düşünürsek bu silahlar çok kullanışlı olabilir. Tabii kullanabilirseniz.

Silahlar dışında bir Minecraft eşyası kullandığınızda her şey tekrar olması gerektiği haline dönüyor, grafikler arasında neredeyse hiçbir fark kalmıyor. Öte yandan bu eğlenceli mod geliştiricisinin ustalığını da ortaya koyuyor.

Oyuna oyun modlamak hiç kolay değil

Bir oyuna başka bir oyunu mod haline getirmek hiç kolay bir süreç değil. Minecraft’ın GoldSrc ile uyumlu hale getirilmesi de oldukça karmaşık bir işlem olmuş gibi duruyor. Videoda durumu açıklayan b4n4n4, bu nedenle modun geliştirme sürecinin oldukça uzadığını ifade ediyor.

Geliştiricinin amacı modu, orijinal oyunun alfa ve beta kurulumlarıyla uyumlu hale getirmek. Yine de oyunun sağında solunda “ezilecek birkaç hata olduğunu” ifade etmekten de geri kalmıyor. Gelecekte moda Minecraft’ın hayatta kalma mekaniklerinin de dahil edilmesi bekleniyor. Ne yazık ki mod çok oyunculu oynanmaya uygun değil.

Bu modu denemek istiyorsanız ModDB’den indirebilirsiniz.