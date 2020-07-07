Piyano Kullanarak Minecraft’ı Bitirmeyi Başaran Oyuncu

YouTube’da Jachael123 ismiyle bilinen bir kullanıcı, Minecraft’ta MIDI klavyesini kullanarak sıfırdan yeni bir dünyaya adım attı ve Ender Dragon’ı yendi. YouTuber, bu macerasını tek bir videoya sıkıştırdı.

Bugüne kadar pek çok farklı araçla çeşitli oyunlar oynandığını gördük. Kimisi direksiyon setiyle Counter Strike: Global Offensive oynadı, kimisi de ses komutlarıyla Overwatch oynamaya çalıştı. Hatta bazıları Dark Souls 3 gibi ciddi anlamda odak isteyen bir oyunu Guitar Hero gitarıyla bile oynamaya kalkıştı.

İşte bugün de o örneklerden birisiyle karşınızdayız. YouTube’da Jachael123 kanalı, yeni videosunda Minecraft’ı MIDI klavyesiyle oynamaya kalkıştı. Jachael123, MIDI klavyesinin tuşlarını bilgisayar klavyesinde kullanması gereken tuşlara göre programladı ve farenin işlevini de yine MIDI klavyesinden kontrol etti.

MIDI klavyeyle Minecraft'ı bitiren oyuncu:

Jachael123, aslında Minecraft’ı yalnızca bu videoda MIDI klavyesiyle oynamadı. Kendisi, şu anda 6 bölümden oluşan ve yalnızca MIDI klavye kullanarak Minecraft’ı bitirmeye çalıştığı bir seri de yayınlamıştı. Yukarıda gördüğümüz video da aslında bu seriden alınan kesitlerle oluşturuldu.

Jachael123’ün yukarıdaki videosu 6 bölümün de bir özeti niteliği taşıyor. YouTube kullanıcısı, 6 bölümlük MIDI klavyeli Minecraft macerasının başından sonuna kadar yaşadığı gelişmeleri gösteriyor. Video, Jachael123’ün Minecraft dünyasında doğmasıyla başlıyor ve Ender Dragon’ı öldürmesiyle sona eriyor.

MIDI klavyesiyle Minecraft’ı bitirmeyi başaran kullanıcı, klavyesini normal klavyeye ayarlamak için başka bir piyanistin hazırladığı kodlardan yardım aldı. Jachael123, Minecraft’ı MIDI klavyesiyle bitirmek için Tallchief tarafından hazırlanan kodlardan faydalandı ve başarıyla sonuca ulaştı.

Aslında bu gördüğümüz örnek Minecraft üzerinde gerçekleşen ilk garip deneylerden biri değil. Daha önce birkaç kullanıcı daha Minecraft’ı MIDI klavye kullanarak bitirmeye çalışmıştı. Bununla birlikte ünlü YouTube kullanıcısı Davie504 da bas gitarını kullanarak Minecraft oynamıştı.