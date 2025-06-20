Minecraft oyuncularını hedef alan bir siber saldırı ağı tespit edildi. Bilgisayar korsanları, kullanıcı verilerini ele geçirmek için oyundaki modları kullanıyorlardı. Kaç oyuncunun bu durumdan etkilendiği ise bilinmiyor.

Dünyanın en çok satan oyunları listesinde başı çeken Minecraft ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siber güvenlik şirketi Check Point Research, Minecraft oyuncularını hedef alan bir siber saldırı ağı kurulduğunu tespit etti. Hem oyunseverlerin hem de antivirüs programlarının tespit edemediği siber saldırı ağı, kullanıcı verilerini çalmayı hedefliyordu.

Siyah şapkalı hacker'lar, Minecraft oyuncularını hedef alırken oyunun en doğal parçasını kullandılar; Modları. Dünyanın en popüler Minecraft modlarının kopyalarını oluşturan ve bunları GitHub üzerinden servis eden hacker'lar, oyuncuların tuzağa düşmeleri için beklemeye başladılar. Check Point Research araştırmasına göre bu tuzağa düşen oyuncular da vardı.

500 civarı kötü amaçlı mod tespit edildi

Siber güvenlik araştırmacıları tarafından yapılan açıklamaya göre en iyi modların kopyası veya benzeri olanlar da dahil olmak üzere toplamda 500 civarı kötü amaçlı mod geliştirilmişti. Yapılan araştırmalara göre Skyblock Extras, Polar Client, FunnyMap, Oringo ve Taunahi gibi popüler Minecraft modlarının sahte versiyonları tasarlanmıştı. Üstelik bazı sahte modlar forum sitelerinde çok yüksek puanlar almıştı. Siber güvenlik uzmanları, bunun sahte modları daha popüler hâle getirebileceğini söylüyorlar.

Check Point Research'ün çalışmasına göre hacker'lar, saldırıyı iki parçaya böldüler. Bunların ilki, kullanıcıların Minecraft'taki verileri ile Discord ve Telegram hesaplarına giriş bilgilerinin çalınmasına odaklanıyordu. İkinci aşamada devreye giren bir kötü amaçlı yazılım ise tarayıcı verilerini, VPN bilgilerini, kripto cüzdan verilerini çalmaya odaklanıyordu. Siber güvenlik uzmanları, bu saldırı ağının kaç kişiyi etkilediğini tespit edemediler...