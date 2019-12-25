Geçtiğimiz 10 yılın en iyi oyunları arasında listenin ilk 10’unda yer alan Minecraft, gerçekten şanından hiçbir şey kaybetmedi. Peki Minecraft APK’sına veya satın almaya ihtiyaç duymadan ücretsiz bir şekilde nasıl Minecraft oynanır? Bu rehberimizde sizler için anlattık.

2010'lu yıllara da Minecraft, o kadar fazla sevildi ki 7’den 70’e herkesin favorilerinden oldu. Kimi zaman bu durum Minecraft’ın adına leke sürmüş olsa da yepyeni versiyonlarıyla şanını sürdüren bir yapımla karşı karşıyayız.

Minecraft’ın 10. senesini kutlamak amacıyla oyunun yapımcısı Mojang, Minecraft’ın 2009 yılında piyasaya sürülen ilk sürümlerinden birini tarayıcınız üzerinden ücretsiz olarak oynamanızı sağlayan bir sürüm yayınladı. Minecraft ücretsiz nasıl oynanır? Birazdan bahsedeceğiz ancak öncesinde Minecraft ile geçen son 10 seneye kısa bir göz atalım.

Minecraft ücretsiz olarak nasıl oynanır?

Minecraft, ücretsiz olarak çok basit bir şekilde oynanıyor. Üstelik Minecraft'ı ücretsiz oynamak için Android ve iOS uygulamasına ya da bilgisayara yükleme yapmaya ihtiyacınız yok. Klasik sürüme tarayıcı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. 2009 yılında piyasaya sürülen klasik Minecraft sürümüne ulaşmak için tek yapmanız gereken, buradaki bağlantıya tıklamak ve sayfanın yüklenmesini beklemek.

Eğer bilgisayarınız çok çok eski ya da donanım olarak biraz gerideyse sayfanın yüklenmesi vakit alabilir. Yine de hem ücretsiz hem de yasal şekilde, indirmeden klasik Minecraft keyfi yaşamanın yeri bambaşka :)

Peki Minecraft’ın ücretsiz sürümünde neler yapabilirsiniz?

Verdiğimiz bağlantıya tıkladıktan sonra Minecraft’ın 2009’da çıkan klasik sürümüne ulaştınız. Buradan sonra neler yapabilirsiniz? Minecraft’ın tarayıcınızda oynayabileceğiniz sürümünde sadece yaratıcı mod bulunuyor. Oyunda herhangi bir mob (İnek, domuz, iskelet, örümcek, zombi, köylü vs.) bulunmuyor.

Üstelik Minecraft'ı arkadaşlarınız ile de oynayabilirsiniz. Bunun için de "Invite" bölümündeki linki kopyalayarak davet linkini kopyalayıp, arkadaşlarınıza göndermeniz gerekiyor. za davet gönderebilir ve beraber oynayabilirsiniz.

Ayrıca ücretsiz Minecraft'da karakter skinleri ekleyemediğinizi de hatırlatalım. Oyunun Ayarlar bölümünde ise müzik ve sesleri açıp kapatabiliyor, FPS’i görünür kılabiliyor, görüş mesafesini ayarlayabiliyor ve kontrolleri düzenleyebiliyorsunuz.

Ücretsiz Minecraft'ın en büyük eksiği ise ilerleme kaydetme seçeneğinin bulunmaması. Çoğu oyuncunun canını sıkacak bir etmen olsa da bu sürümün amacı, Minecraft nostaljisini sonuna kadar yaşamaktan ibaret. Yani öyle büyük ve uğraştırıcı yapılar inşa etmekle uğraşmayın, bizden söylemesi.

Her ne kadar tam olarak bir çözüm sayılmasa da Minecraft dünyanızın kaybolmaması adına her zaman sekmeyi açık tutabilirsiniz. Sonuçta kaybedecek pek bir şeyiniz olmayacak, zira klasik Minecraft’ın orijinal Mojang sürümünde bile bu tarayıcı sürümünde fazla çeşitlilik bulunmuyor.

Orijinal Minecraft’taki bütün buglar (hatalar) bu ücretsiz tarayıcı sürümünde de bulunmakta ve bunlarla eğlenebilirsiniz. Son olarak, içerisinde sadece yaratıcı mod bulunan bu Minecraft’ın ücretsiz sürümünde kendi başınıza veya 9’a kadar davet edebileceğiniz arkadaşlarınızla istediğiniz kadar inşa edebilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Tabii fazlasını beklememek gerek.

Minecraft ile geçen 10 sene:

Minecraft: Yükseliş Dönemi

2010’lu yılların sonuna doğru yaklaşıp yeni bir 10 yıla girdiğimiz şu süreçte oyun dünyasını derinden kasıp kavuran birçok oyun piyasaya sürüldü. Ancak bunların en başlarında Minecraft efsanesi geliyor. 2009 yılında piyasaya sürülen Minecraft o kadar fazla beğenilmişti ki kısa süre içerisinde büyük gelişmeler kaydetti.

İlerleyen dönemlerde Minecraft, mobil portlara taşındı ve Minecraft PE ile oyuncular tablet ve akıllı telefonlarından arkadaşlarıyla birlikte Minecraft oynayabildiler.

Minecraft: Çöküş Dönemi

Her ne kadar ilk zamanlarda Minecraft skinleri ücretsiz bir şekilde oyuna atılabilse de (Java sürümünde hâlâ öyle), Minecraft: Windows 10 (Konsollar için Bedrock) Edition’un piyasaya sürülmesiyle skinler paralı hâle geldi ve birçok oyun içi satın alınabilir içerik eklendi.

Minecraft videoları ve Minecraft parodileri, YouTube’un vazgeçilmezi haline geldi. Bu sebeple belirli bir süre sonra Minecraft’ın çocuk oyunu olduğunu düşünen bir kitle oluştu ve gitgide büyüdü. Bu da Minecraft’ın o bozulan imajını daha da bozdu diyebiliriz.

Minecraft: Diriliş Dönemi

Ancak 2010’lu yılların sonuna doğru yaklaştığımız şu dönemde Minecraft, özellikle de PewDiePie gibi YouTuber’ların oyunu oynamasıyla birlikte eski şanına geri kavuşmuş durumda. Oyunun yapımcısı Notch, başarısından dolayı PewDiePie’ı Twitter üzerinden kutlamıştı. Hatta Minecraft, Twitch ve YouTube platformlarında geçtiğimiz yılın (2018 yılının) kralı Fortnite’ı bile geride bırakarak en çok izlenen oyun olmayı başardı.

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