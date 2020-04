Profesyonel Oyuncular, Minecraft’ta Dev Bir Şehir İnşa Etti

Minecraft’ta özel bir sunucuda oynayan ve bir şeyler inşa etmeleri için gerçek anlamda para ödenen ekiplerden olan Varuna, başarılı çalışmalarına yeni bir tanesini ekledi: Devasa bir şehir.

Minecraft oyununda bazı oyuncular, özel sunucularda oyun oynar ve bu oyunculara bir şeyler inşa etmeleri, oyunu zenginleştirmeleri için para ödenir. Bu türden oyuncuların yer aldığı takımlardan biri de Varuna.

Daha önce de dikkat çekici tasarımlar yapan ekip, son eserlerini de oyuncuların becerisine sundu. Bu görkemli şehir oldukça uzun sürede inşa edildi. Muhtemelen şehri yaptıran her kimse ekibe ciddi bir meblağ ödedi.

Anime serisinden Minecraft’a

Varuna ekibinin inşa ettiği şehir, oldukça büyük ve merkez kule, oyunda izin verilen en yüksek noktaya kadar ulaşıyor. Uzaktan baktığımızda Oblivion’daki Imperial City ve Yüzüklerin Efendisi’ndeki Isengard’ı andıran bu şehir aslında bir anime/manga serisi olan Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? adlı eserde yer alan Orario Labirent Şehri’nin bir kopyası.

Şehrin içindeki bütün binaların kendi iç tasarımı var ve merkezde de zindan kulesi bulunuyor. Bütün bunları inşa etmek için ise ekibin 2 aydan uzun süre boyunca günde 12 saat çalışması gerektiği açıklandı. Haliyle ödeme de ona göre olmuştur.

Özel sunucuda bu yapının inşa edilmiş olması demek, aynı zamanda Minecraft oyuncuları bu yapıyı isteseler bile indiremeyecekler demek. Yani bu harika şehrin detaylarını görmek için sadece ekibin sitesinde yer alan ekran görüntülerinden yararlanabiliyoruz, şehirde gezinemiyoruz.

Varuna’nın ilk eseri değil

Varuna ekibinin sitesinde daha önce yaptıkları çalışmalar da yer alıyor. Bu çalışmalar arasında süper kötülerin merkezleri, GTA şehirleri, tarihi yapılar gibi eserler bulunuyor. Ayrıca farklı harita çeşitleri de oyunda yer alıyor.

Minecraft oyununda başka pek çok oyuncu grubu da görkemli eserler üretiyor. Siz Minecraft oynuyor musunuz? Yaptığınız eserler hangi seviyede? Yorumlarınızı bekliyoruz.