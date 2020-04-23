Kaliforniya Üniversitesi, Minecraft'ta Mezuniyet Düzenliyor

Kaliforniya Üniversitesi öğrencileri, mezuniyet coşkusunu birlikte yaşamak için seferber oldu. Yüzlerce öğrenci, kampüsü tam ölçekli olarak tüm detaylarıyla Minecraft dünyasına taşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede eğitime ara verildi ve öğrenciler artık okullarına özlem duymaya başladı. Mizah duygusu, iptal edilmiş bir mezuniyet ve bolca boş zamana sahip olan bir Kaliforniya Üniversitesi öğrencileri, Berkeley kampüsünü Minecraft'a taşıyor.

Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi Bjorn Lustic, mezuniyet törenini Minecraft'ta yeniden oluşturma fikrini hayata geçirdi. Facebook'ta ortaya attığı fikre gelen beğeniler ve yardımcı olmak isteyen diğer öğrenciler, Berkeley kampüsünü tam ölçekli olarak Minecraft'ta pikselli bir görünüme dönüştürüyor.

Berkeley kampüsünü Minecraft'a taşımak için yüzlerce öğrenci seferber oldu

Lustic, başlangıçta arkadaşı Hunter Hall ile kampüsteki Memorial Stadyumu'nu inşa etmeyi planlıyordu. Ancak ikili projeyi kendi başlarına tamamlayamayacaklarını fark ettiklerinde Overheard at Berkeley adlı Facebook grubunda öğrencilere çağrıda bulundular. Böylece "Blockeley Üniversitesi" adı verilen proje, diğer öğrencilerin de yardımıyla kısa sürede geniş çaplı bir seferberliğe dönüştü.

Proje ilk etapta Discord sunucusunda yer alan yaklaşık on kişiyle başladı. Fikrin yayılmasıyla 500'den fazla öğrenci projeye katıldı ve tüm okulun 1-1 ölçekli bir modelini oluşturmak için uydu verilerini kullanmaya başladı. Hall, "Aslında niyetimiz tüm kampüsü inşa etmek değildi. Eğlenceli bir Minecraft mezuniyet partisi için en fazla belki yüz kişi bekliyorduk. Proje çok büyüdü ve artık kendi kendini idame ettiriyor." dedi.

Blockeley Üniversitesi, insanların kampüs anılarını yeniden canlandıracak

Hall ve Lustic, projeye mezuniyet törenlerinin gerçekleştiği Memorial Stadyumu ile başladılar. Sahayı inşa etmek ve daha büyük yapıları belirlemek için çalıştılar, ancak kendi Berkeley deneyimlerine özgü detaylar da eklediler. Her ikisi de üniversitenin kürek takımının eski üyeleri ve stadyumun depolama alanında bolca vakit geçirdiler.

Minecraft kampüsü kurmaya katılan öğrencilerin çoğu gerçek hayatta birbirleriyle tanışmamışlar. Hatta Hall ve Lustic bile 4 yıldır aynı sınıfta olmalarına rağmen Minecraft projesine kadar hiç konuşmamışlar. İkili, insanların kampüs anılarını yeniden canlandırmak için bir araya geldiklerini belirtiyor.

Grup, Blockeley Üniversitesi olarak adlandırdıkları tasarımı mezuniyete kadar yetiştirmeye odaklanıyor. Kaliforniya Üniversitesi, bu süreçte öğrencilerle ortaklık yapıyor ve katılmak isteyen herkese mezuniyet günü için ücretsiz Minecraft hesabı verecek.