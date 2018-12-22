Mitolojiden İlham Alan ve Az Bilinen 5 Başarılı Film

Sinema tarihi boyunca mitoloji her zaman filmler için en büyük ilham kaynağı olmuştur, gözümüze sokulmasa bile aslında hemen her filmde mitolojik ögelere yer verilir. Biz de bu listemizde hikayesini mitoloji ile harmanlamış 5 başarılı yapımı sizlerle paylaşacağız.

Mitoloji, insanlık olarak ilk çağlardan beri hissettiğimiz "hayatı anlamlandırma" içgüdümüzün tarihimize kattığı en büyük renklerden birisi. Mitoloji, cevap bulamadığımız tüm soruları ve yaşanan tüm büyük olayları, masalsı bir dille nesiller boyunca anlatmamız sonucu ortaya çıktı. Yarı gerçek yarı gerçeküstü hikayeler, doğal olarak modern insanı da hala etkiliyor; nihayetinde de sırtını bu hikayelere dayamış kitaplar, filmler, diziler ortaya çıkıyor.

Mitoloji ve film kelimelerini yan yana gördüğümüzde genellikle aklımıza Truva (2004) gibi devasa savaşlara ve en bilinen mitolojik anlatılara yer veren filmler geliyor ancak sinema - mitoloji ilişkisi bundan çok daha fazlasına sahip. Bu listemizde görece az bilinen, mitolojiyi hikayesine daha detaylı bir şekilde yerleştirmiş 5 filmi sizlerle paylaşacağız. Listede göremediğiniz fakat '"mutlaka olmalıydı" dediğiniz filmleri bizimle paylaşmayı unutmayın.

Sadece Aşıklar Hayatta Kalır (Only Lovers Left Alive) - 2013:

Sadece Aşıklar Hayatta Kalır, hemen her kültürün mitolojisinde farklı formlarda da olsa mutlaka yer alan 'Vampir Miti' üzerine kurulmuş şahane bir film. Özellikle Avrupa mitolojisinde oldukça önemli bir yere sahip olan vampirler, bu filmde bir çift olarak karşımıza çıkıyor.

Adam ve Eve, binlerce senedir mutlu mesut yaşayan vampir bir çift ve tahmin edeceğiniz üzere kanı için insan öldürmeden yaşamaya çalışıyorlar. Kurdukları düzen sarsıldığındaysa ortalık hareketleniyor ve sükûnet içinde yaşayan çift müthiş müzikler ve etkileyici bir atmosfer içinde sınırlarını zorlamak zorunda kalıyorlar. Eğer Avrupa mitolojisine ve vampirlere ilgi duyuyorsanız, alternatif senaryosuyla dikkat çeken Sadece Aşıklar Hayatta Kalır'ı mutlaka izlemelisiniz.

IMDb Puanı: 7,3

7,3 Rotten Tomatoes Notu: %84

Balinanın Sırtında (Whale Rider) - 2002

Yeni Zelanda'nın ücralarında yaşayan bir kabilenin mitolojik tarihlerine bağlılığına odaklanan yapım; yaşadıkları topraklara, bundan binlerce sene önce bir balinanın sırtında geldiklerine inanan kabilenin; bu inancı yaşatmaya çalışırken, modern dünyaya uymak sergilediği çırpınışının hikayesini anlatıyor.

Küçük bir kız çocuğunun, gerçek ile masalı harmanlayarak etkileyici bir hikayeye çevirdiği film; Yunan, İskandinav ve Mısır mitolojisi gibi bilinen hikayelere alternatif arayanlar için ilgi çekici olacaktır.

IMDb Puanı: 7.6

7.6 Rotten Tomatoes Notu: %88

Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (Beowulf) - 2007:

Mitolojik film dendiğinde aklınıza gelen ögeleri ilk iki filme göre daha fazla içeren Beowulf, İngilizlerin en eski destanı olarak anılan aynı isimli epik şiirden yola çıkılarak ekranlara yansıtılmış başarılı bir yapım. Kullanılan "motion capture" tekniği ile dikkat çeken film, anlattığı hikaye ile de izleyicisini etkilemeyi başarıyor.

Adım attığı her yere beraberinde kan, korku ve kaos getiren Grendel ile korkusuz savaşçı Beowulf'un savaşını anlatan film, bir destana dayanıyor olmanın hakkını veriyor. Eğer mitolojik bir filmden beklentiniz özellikle etkileyici bir savaş ve kahramanlık hikayesiyse, Beowulf'u mutlaka izlemelisiniz.

IMDb Puanı: 6.2

6.2 Rotten Tomatoes Notu: %76

Pan'ın Labirenti (El Laberinto del Fauno) - 2006:

Fantastik sinemaya ilgisi olan herkesin mutlaka izlemesi gereken yapımlardan biri olan Pan'ın Labirenti, aynı zamanda içerisinde pek çok farklı mitolojiden çeşitli ögeler barındırıyor.

Meraklı küçük bir kızın arka bahçesinde yaptığı gezinti sırasında keşfettiği gizemli bir labirente girmesiyle birlikte değişen hayatını anlatan yapım, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nın yaşattığı psikolojik yıkımı da gözler önüne seriyor.

IMDb Puanı: 8.2

8.2 Rotten Tomatoes Notu: %91

Sen Aydınlatırsın Geceyi - 2013:

Yeni dönem Türk sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Sen Aydınlatırsın Geceyi, içerdiği fantastik ögelerle, hikayesiyle ve mitolojik arka planıyla mutlaka izlenmesi gereken yapımlardan biri.

Süper güçlere sahip sıradan insanların hikayesini anlatan bir tür "taşra filmi" olan yapım, duvarlardın içinden geçebilen, zamanı durdurabilen ya da görünmez olabilen kahramanların her zaman süper olmadığını biraz da melankolik bir dille gözler önüne seriyor.

Son yıllarda adını çokça duyduğumuz başarılı yönetmen Onur Ünlü'nün filmi 'Sen Aydınlatırsın Geceyi', alternatif hikayelere sahip ve olağandan farklı şekilde biraz daha durağan olan fantastik filmlere şans vermek için iyi bir başlangıç olabilir.