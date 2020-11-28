Mitsubishi Lancer'ın Üretimden Kaldırılmasının Asıl Nedeni

Japonya merkezli otomobil üreticilerinin en köklülerinden biri olan Mitsubishi, 1970’ten 2016’ya dek sektörde adından söz ettiren Lancer adlı modelinin fişini umulmadık bir şekilde çekti. Birçok uluslararası yarışta derece yapmış olan Lancer, 2016’da Evolution X modeliyle otomotiv sektörüne veda etti. Mitsubishi’nin bu hamlesinin arkasında yeni nesil hibrit, elektrikli ve SUV modellere odaklanma fikri yatıyor.

Otomotiv sektörüne 1870’de Japonya’da dahil olan Mitsubishi, 1984’te TEMSA ile yaptığı anlaşmanın ardından Türkiye’de de faaliyet göstermeye başladı. Otomotiv sektörünün dev markalarının aksine bir alt marka olmayan Mitsubishi, bağımsız bir marka olarak PSA ve Daimler-Chrysler gibi köklü şirketler başta olmak üzere birçok marka ile işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Firmanın en gözde modellerinden birisi de hepimizin yakından tanıdığı Lancer modeliydi.

Lancer'ın bugünkü yokluğunu anlamak için biraz da Mitsubishi'nin temellerine odaklanmak gerekiyor. 1917’de ilk otomobili olan Model A’yı piyasaya süren Mitsubishi, 1970’te motor sporlarına adını altın harflerle yazdıracak model olan Lancer’ı duyurmuştu. Mitsubishi Lancer, o yıllarda düzenlenen Safari Rallisi’nin kazanan modeli olunca tarihin en etkili otomobil modellerinden birisi olacağıı belli etmişti.. İlk nesil Lancer, kompakt bir sedan olarak sektörde yer edinmişti. O dönemde standart bir otomobil modeli olan Lancer, yıllar içerisinde bir başarı hikayesinin başrolü oldu.

Mitsubishi Lancer serisi neden satıştan kaldırıldı?

1970’ten 2016’ya dek üretimi süren köklü seri Lancer, 10 adet Evolution modeliyle otomotiv sektörünün yıldız isimlerinden biri oldu. Motor sporlarına da adını birçok kez yazdırmayı başaran Lancer’ın son üretimi 2016’da Evolution X ile oldu. Mitsubishi, yeni nesil otomobil anlayışını yakalayabilmek adına misyonunu değiştirdi ve Lancer serisinin üretimine son verdi. Bu hamlenin sebebi ise markanın SUV, hibrit ve elektrikli otomobil üretimine odaklanmak istemesiydi.

Günümüzde Mitsubishi Motors, Japonya’nın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’sının %10’unu oluşturan dev bir marka olarak hayatına devam ediyor. Şirketin günümüzdeki CEO’su Osamu Masuko'nun hedefi ise büyük. Avrupa ülkelerinin bir bir fosil yakıtları yasaklamaya başladığı gönümüzde üretim dönüşümü sağlamak. Örneğin Volkswagen, 2035'e dek üretiminin tamamını elektrikli motorlara sahip araçlara odaklayacak.

Mitsubishi Lancer ve Lancer Evolution’ın doğuşu:

1970’deki bantta çıkışından birkaç yıl sonra 1973’te 1600GSR versiyonuyla Southern Cross Rally’de dereceler elde eden Mitsubishi Lancer, 1992’de Evolution I adlı versiyonla tüketicinin karşısına çıktı. Evolution I, 2014’e dek sürecek bir maceranın ilk adımıydı.

Lancer Evolution I:

Dört çeker bir otomobil olarak 1992’de piyasaya sunulan Evolution I, 2 litrelik bir motora ve dört çeker sisteme sahipti. 244 HP güç üretebilen bu otomobil, GSR ve RS olmak üzere iki farklı donanımla üretildi. RS adlı donanımda elektrikli koltuklar ve camlar, ABS fren sistemi gibi lüks seçenekler yer almıyordu. Bunun sebebi ise RS’in tamamen yarış için hazırlanmış olmasıydı. GSR ise RS’in tam tersine konfor odaklı bir otomobil idi ve otomatik klima da dahil olmak üzere birçok teknolojik özelliğe sahipti. Evolution I, 1994’e dek 5.000 adet satış barajına ulaştı.

Lancer Evolution II:

1992’den 1994’e dek piyasada yer alan Evolution I’in ardından 1994’te piyasaya çıkış yapan Evolution II, ilk modelin geliştirilmiş versiyonu olarak tanıtıldı. Daha küçük dingil mesafesine ve daha geniş lastiklere sahip olan bu model, 50 litrelik bir yakıt deposu taşıyordu. Evolution II, 252 HP güç üretebiliyordu.

Lancer Evolution III:

Yalnızca 1 yıl boyunca üretimde kalan Evolution II’nin ardından tüketiciye sunulan Evolution III, geliştirilmiş radyatör, soğutucu ve frenler barındırıyordu. Diğer modellere göre daha agresif bir tasarıma sahip olması için yeni parça eklemeleri de bulunan model, 270 HP güç üretebilen bir motora sahipti.

Lancer Evolution IV:

1996’da piyasada yer edinen Evolution IV, Lancer modelinin dünya çapındaki popülerliğini katlayan bir seri oldu. Önceki modellerde olduğu gibi RS ve GSR olmak üzere iki donanımla piyasaya sunulan model, 16 inç jantlarla kullanıcıya sunuldu. Evolution IV’ün motoru ise 276 HP güç üretebiliyordu.

Lancer Evolution V:

1998’de World Rally Car sınıfının tanıtılmasıyla birlikte Mitsubishi, Lancer Evolution IV’ü yeniden tasarlayarak Evolution V’i piyasaya sundu. GSR versiyonuna yeni nesil Recaro koltuklar takılırken arka kısmında da alüminyum kanat kullanıldı. Fren sistemine Brembo geliştirmesi yapmak için ise jant büyüklüğü 16’dan 17 inç olarak değiştirildi. Bahsi geçen bu değişikliklerle birlikte Lancer Evolution, kompakt sedan sınıfından çıkarıldı ve bu bağlamda vergi artışına maruz kaldı.

Lancer Evolution VI:

Bir önceki seriye göre daha dayanıklı ve soğutma konusunda daha başarılı olması amaçlanan Evolution VI, daha büyük soğutucular ve yeni bir piston barındırıyordu. 373 nM tork ve 276 HP güç üretebilen bir motora sahip olan Evolution VI, motorundaki değişikliklerden dolayı yeni bir kasayla modifiye edildi. Bu modelle birlikte önceki serilerden farklı olarak RS2 donanımına kavuşan Evolution, RS2 donanımıyla GSR ve RS donanımlarının arasında bir sınıf oluşturmayı başardı.

Lancer Evolution VII:

2000’li yıllarda çıkmış olan en yeni Evolution modeli olan Evolution VII, yeni teknolojilere sahip bir model olarak tanıtıldı. 385 nM tork üretimine çıkış yapan modelin beygir gücü ile önceki modellerle aynı kaldı. Bununla birlikte GSR, RS ve RS2 donanımlarına ek olarak GT-A donanımını taşıyan Evolution VII, bu donanımda otomatik şanzıman vadediyordu. Lancer Evolution VII, Daha Hızlı Daha Öfkeli filminde Brian O’Conner tarafından kullanılan modeldi. Modelin filmdeki versiyonu fabrika çıkışından farklı olarak daha hafif ve güçlü idi.

Lancer Evolution VIII:

Brembo frenler, Bilstein amortisör ve 5 ileri manuel şanzımana sahip olan Evolution VIII, 276 HP güç üretiyordu. Ana modelin aksine FQ300, FQ320, FQ340 ve FQ400 olmak üzere 4 farklı modelle piyasaya çıkış yapan seri, FQ400 modelinde 481 nM tork ve 405 HP güç üretiyordu. Modelin bir diğer özelliği ise Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminde Sean Boswell karakteri tarafından kullanılması idi.

Lancer Evolution IX:

2005 ve 2007 yılları arasında üretimde kalan Evolution IX, Avrupa ve Kuzey Amerika’da da aynı dönemde satışa sunuldu. 2 litrelik motoruyla 392 nM tork ve 287 HP güç üreten Evolution IX, Japonya’ya özel olmak üzere bir Station Wagon donanıma sahipti ve bu donanıma sahip yalnızca 2.500 otomobil üretildi.

Lancer Evolution X:

Tamamen modern bir tasarım anlayışıyla piyasaya sürülen Evolution X, 4 silindirli 2 litrelik motora sahipti. 6 ileri yarı otomatik şanzımana sahip otomobilin 4 çeker olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Evolution X’u özel kılan unsur ise Evolution serisinin son modeli olması idi.