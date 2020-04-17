Google, Korona Günlerinde Türkiye’de Arananları Açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük rutinimiz büyük çapta değişti. Bu değişim, beraberinde ihtiyaçların da değişmesine neden oldu. Google verilerinden yararlanılarak oluşturulan ve 30 Mart ile 5 Nisan aralığını kapsayan bir rapor, Türkiye'nin korona günlerinde en çok neleri aradığını ortaya koyuyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve nihayetinde de pandemi haline gelen koronavirüs salgını, hayatımızı büyük çapta etkiledi. 1 milyardan fazla insan, uzunca bir süredir gerekmedikçe evlerinden çıkmıyor. Ayrıca pek çok iş yeri de şu an ya çalışmıyor ya işleri evden yürütüyor ya da kısıtlı zamanda hizmet vermeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşamın bu denli değişmiş olması, ihtiyaçları da değiştirdi. Hal böyle olunca da insanlar, yeni ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye ve bu ürünlerle ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Şimdiyse internet sektörünün belki de en önemli ismi olan Google, korona günlerinde Türkiye'deki internet kullanıcılarının en çok neyi aradığını ortaya koydu.

Google verilerinden faydalanarak rapor oluşturan Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri, koronavirüs günlerinde neleri daha çok aradığımızı ve ihtiyaçlarımızın, hangi doğrultuda değiştiğini ortaya koyuyor. 30 Mart ile 5 Nisan aralığını kapsayan rapor, ülkemizin içinde bulunduğu durumun, vatandaşlar tarafından nasıl karşılandığını da gözler önüne seriyor. Dilerseniz hemen, raporun detaylarına geçelim.

İnternette tıraş makinesi, uzaktan eğitim ve ekmek yapımı gibi konularla ilgili yaptığımız aramaları artırdık

Google'dan elde edilen verilere göre ülkemizdeki internet kullanıcıları, 30 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında ekmek yapımı, uzaktan eğitim ve tıraş makinesi gibi terimleri sıklıkla aradılar. Aslına bakacak olursak bu durum hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü insanlar, sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlerinde ekmek yapmaya çalışırken, bir süredir devam eden uzaktan eğitimle ilgili bilgi sahibi olmak da istiyorlar. Ayrıca kuaför salonları da bir süredir hizmet vermiyor.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının Google üzerinden yaptığı aramalar, kurum ve kuruluşlarla ilgili de artış gösterdi. Yayımlanan rapor, vatandaşların bir kuruma gitmeden önce o kurumla ilgili internet üzerinden daha fazla araştırma yaptığını ve hizmet veren yerin açık olup olmadığını kontrol ettiğini gösteriyor. Ayrıca vatandaşlar, son dönemlerinde evlerinde gıda stoklayabilmek için derin dondurucu aramalarını da artırmış durumdalar.

Diğer ülkelerdeki insanlar da alışkanlıklarını değiştirmeye başladılar

Diğer ülkelerdeki insanların da hayatları değişti ve bu durum, onların da internet kullanımına da doğrudan yansıdı. Örneğin Almanya, maya yapımının nasıl olduğunu öğrenmeye çalışırken İtalya, kurabiye tarifini öğrenmek için Google'a başvurdu. İngiltere ise karantina günlerinde masa tenisi masası ve basketbol potası aradı.