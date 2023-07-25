Türkiye'nin en büyük kargo şirketlerinden MNG Kargo, DHL Group tarafından satın alındı.

2003 yılında kurulan ve Türkiye’nin en büyük kargo şirketleri arasında yer almaya devam eden MNG Kargo, bugün büyük bir haberle gündeme geldi. MNG Kargo, dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden birini de içinde barındıran Almanya merkezli DHL Group tarafından tarafından satın alındı.

Söz konusu satın alımla birlikte DHL Group, MNG Kargo’nun tüm hisselerinin yeni sahibi oldu. Yani satın alımla birlikte şirketin tamamı DHL Group bünyesine taşınıyor. Anlaşmanın değeri ise açıklanmadı.

MNG Kargo, satın alımla daha fazla istihdam oluşturmayı hedefliyor:

Satın alımın ardından açıklama yapan MNG Kargo CEO’su Kağan Gündüz, satın alımla DHL Group’un küresel bilgi ve teknoloji birikiminden faydalanmayı, hizmet kalitesini ve kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca bunlar sayesinde daha yüksek istihdam yaratılmasının amaçlandığını kaydetti.

DHL, MNG Kargo ile küresel müşterileri Türkiye pazarına taşıyacak:

DHL e-Ticaret CEO’su Pablo Ciano, yaptığı açıklamada satın alımın DHL için önemini ve şirketin hedeflerini paylaştı. MNG Kargo satın alımının kurulu ağlarını güçlendireceğini, küresel müşterilerini Türkiye pazarıyla buluşturmaya yardım edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi: “Satın alım, Türkiye’nin potansiyeline olan inancı gösteriyor”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, kritik satın alım hakkında şu açıklamaları paylaştı:

“Türkiye, büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, yetkin işgücü ve kurulu ulaşım altyapısı ile lojistik sektöründe bölgesel bir merkez durumundadır. Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır.

Sektörün en önemli oyuncularından biri olan DHL'nin Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılında gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması en önemli hedeflerimizden biridir.”