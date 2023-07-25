2003 yılında kurulan ve Türkiye’nin en büyük kargo şirketleri arasında yer almaya devam eden MNG Kargo, bugün büyük bir haberle gündeme geldi. MNG Kargo, dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden birini de içinde barındıran Almanya merkezli DHL Group tarafından tarafından satın alındı.
Söz konusu satın alımla birlikte DHL Group, MNG Kargo’nun tüm hisselerinin yeni sahibi oldu. Yani satın alımla birlikte şirketin tamamı DHL Group bünyesine taşınıyor. Anlaşmanın değeri ise açıklanmadı.
MNG Kargo, satın alımla daha fazla istihdam oluşturmayı hedefliyor:
Satın alımın ardından açıklama yapan MNG Kargo CEO’su Kağan Gündüz, satın alımla DHL Group’un küresel bilgi ve teknoloji birikiminden faydalanmayı, hizmet kalitesini ve kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca bunlar sayesinde daha yüksek istihdam yaratılmasının amaçlandığını kaydetti.
DHL, MNG Kargo ile küresel müşterileri Türkiye pazarına taşıyacak:
DHL e-Ticaret CEO’su Pablo Ciano, yaptığı açıklamada satın alımın DHL için önemini ve şirketin hedeflerini paylaştı. MNG Kargo satın alımının kurulu ağlarını güçlendireceğini, küresel müşterilerini Türkiye pazarıyla buluşturmaya yardım edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi: “Satın alım, Türkiye’nin potansiyeline olan inancı gösteriyor”
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, kritik satın alım hakkında şu açıklamaları paylaştı: