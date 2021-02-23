Bugün SEC'le olan ilk duruşmasına çıkan Ripple, bu dava nedeniyle ortaklarından da darbe yiyor. Ripple'ın dünyaya yayılması için önemli bir para transfer şirketi olan MoneyGram, dava sonuçlanana kadar Ripple ile olan ortaklığını askıya aldı.

ABD merkezli uluslararası para transfer şirketi MoneyGram, ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple'a açtığı ve henüz tamamlanmamış dava sonrası kripto paranın kullanımını askıya aldığını duyurdu. Dava sonuçlanana kadar Ripple'ın para transferlerinde kullanımını askıya alan şirket, "SEC ile devam eden davalarla ilgili belirsizlik nedeniyle MoneyGram, Ripple platformundaki ticaretini askıya aldı." ifadelerini kullandı.

İlk olarak 2019'un haziran ayında başlayan Ripple - MoneyGram ortaklığı, 2023'ün Temmuz ayına kadar devam edecekti. SEC'in Ripple'a açtığı davayı duyurduğu geçen senenin aralık ayında, davadaki gelişmelere göre potansiyel etkiyi izlemeye devam edeceklerini söyleyen MoneyGram, davanın ön duruşmasının gerçekleştiği günde bu kararını açıklayarak yatırımcıları da şaşırtmış oldu.

Ripple, MoneyGram'a destek teşvik sağlamıştı

MoneyGram'ın Ripple'ın ödeme çözümü RippleNet'i kullanarak sınır ötesi ödeme kolaylığı sağlıyordu. MoneyGram'ın bu ödeme sistemini sağlaması için teşvikler de sunan Ripple, 2020'de 50,2 milyon dolar, 2019'da ise 11,2 milyon dolar gibi ciddi yatırımlar yaptı.

Davanın düşürülmesi isteniyor

MoneyGram'ın bu kararı ile ilgili henüz bir açıklama yapmayan Ripple, şu sıralar SEC ile olan davasına odaklandı. Bugün ilk duruşması gerçekleşen davada Ripple tarafı, davanın düşmesi gerektiğini savunuyor.

Dava sürecinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Peki sizler MoneyGram'ın aldığı bu kararı nasıl buluyorsunuz? Sizce bu kararın bugün çıkması doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.