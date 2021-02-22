Ripple Davasında İlk Duruşma Gerçekleştirildi

Uzun zamandır beklenen Ripple & SEC davasında ilk duruşma bugün gerçekleştirildi. Net bir kararın çıkmadığı duruşmada Ripple tarafı, davanın düşmesi gerektiğini savundu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en popüler kripto para birimlerinden biri olan Ripple'a (XRP) dava açtığını geçtiğimiz dönemlerde duyurmuştu. Toplam 1,3 milyar dolarlık davanın nedeni ise Ripple Labs Inc.'in 2013 yılından beri kayıt dışı satış ve fon toplama girişimleri iddiasıydı. Özellikle de iki üst düzey yöneticinin adı geçtiği dava dilekçesi, Türkiye'de de çok sayıda yatırımcısı olan Ripple'ın kripto para camiasında deprem etkisi yaratmasına yol açmıştı.

Ripple'ın değer kaybetmesine neden olan ve fiyatını baskılayan dava, nihayet bugün görüldü. İlk duruşmada Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'u temsil eden Avukat Matthew Solomon, SEC'in 2019 ve öncesinde gerçekleşen çok sayıda görüşmede XRP'nin menkul kıymetler durumu hakkında borsaları veya piyasa aktörlerini uyarmadığını iddia etti.

Davanın düşürülmesi isteniyor:

SEC'in iddialarından birine göre Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve Ripple kurucusu Chris Larsen, XRP'nin menkul kıymet olduğunu bildikleri halde kayıt dışı satış yapıyorlardı. İkili, kendilerine yöneltilen iddiaların geçersiz olduğunu, SEC'in geçmişte XRP'nin menkul kıymet olduğuna dair herhangi bir bilgi vermediğini ve davanın düşmesi gerektiğini savundu.

SEC, 2019 yılında yalnızca XRP'nin değil, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer kripto paraların da menkul kıymet olup olmadığını incelemişti. BTC ve ETH için menkul kıymet değildir sonucuna varan komisyon, XRP'yi ise bir yatırım sözleşmesi olarak görüyor.

Sonuç olarak davada henüz net bir karar çıkmış değil ancak SEC'in elinin o kadar da güçlü olmadığı ortaya çıktı. Piyasalara da yansıyan bu görüntü, genel olarak düşüşün hâkim olduğu işlem gününde XRP'nin yaklaşık %10 değer kazanmasını sağladı.