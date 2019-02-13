Motorola P40’ın sahip olacağı Samsung çipseti, telefonun orta sınıftaki en performanslı telefonlardan biri olmasını sağlayacak.

Aralık ayında ilk defa görüntüleri ortaya çıkan Motorola P40’ın teknik özellikleri de belli olmaya başladı.

Telefonun yeni işlemcisi, Samsung’un Exynos 9610 çipseti olacak. Bu sette dört Cortex-A73 işlemci çekirdeği ve dört güç paylaşımlı Cortex-A53 çekirdek bulunuyor. Telefonda ayrıca 10 nm üzerine inşa edilmiş Mall-G72 MP3 grafik işlemci bulunacak.

Samsung daha önce de amiral gemisi işlemcilerini Meizu’ya satmış olsa da Koreli devin çipset sağlıyor olması önemli bir nokta. Samsung genelde çipsetlerini kendi telefonlarına saklamayı tercih ediyor.

Ekranda bir deliği bulunacak olan telefonun bataryası 3500 mAh olacak. Telefonun üç farklı konfigürsayonu olacak. Bu konfigürasyonlar 3 GB RAM/32 GB hafıza, 4 GB RAM/64 GB hafıza, 4 GB RAM/128 GB hafıza şeklinde olacak.

Telefonun arka kamerasının ise 48 MP olacağı iddia ediliyor. Motorola da 48 MP telefon üreten üreticiler arasında yerini alacak gibi duruyor.