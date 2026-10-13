Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Motorola'nın Katlanabilir Telefonu Razr Fold Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Motorola, yeni katlanabilir telefonu Razr Fold'u Türkiye'ye getirdi. İşte fiyatı ve özellikleri.

Motorola'nın Katlanabilir Telefonu Razr Fold Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri konumundaki Motorola, geçtiğimiz aylarda resmen Türkiye’ye de geri dönmüştü ve bazı modellerini satışa çıkarmıştı. Dev firma, şimdi ise yeni katlanabilir telefonu Razr Fold’u ülkemize getirdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İlk kez CES 2026 fuarında görücüye çıkan ve ardından MWC 2026’da resmi lansmanı gerçekleştirilen cihaz, şu anda Türkiye’de de satın alınabiliyor. Peki fiyatı ne kadar? Nasıl özellikleri var?

İçerikten Görseller

Motorola'nın Katlanabilir Telefonu Razr Fold Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri
razr1
razr2

Motorola Razr Fold fiyatı

razr1

Versiyon Fiyatı
16 GB + 512 GB 129.999 TL

Motorola Razr Fold teknik özellikleri

razr2
Ekran 6,6 inç, 165 inç, 1080x2520, OLED / 8,1 inç, 120 Hz, 2232x2484, OLED
İşlemci Snapdragon 8 Gen
RAM 16 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 32 MP + 20 MP
Batarya 6000 mAh (50W)
İşletim sistemi Android 16

Kapalı konumdayken dış kısımda 6,6 inç boyutunda ve 165 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran bulunurken; cihaz açıldığında kullanıcıları 8,1 inç büyüklüğünde, 120 Hz LTPO OLED teknolojisine sahip geniş bir iç ekran karşılıyor. Ekran parlaklığı tarafında da sınırları zorlayan modelde dış panel 6.000 nit, iç panel ise maksimum 6.200 nit tepe parlaklık değerlerine ulaşabiliyor. Tasarım mimarisinde inceliğe odaklanan Motorola, Razr Fold’u açık halde 4,6 mm, kapalı konumda ise 9,9 mm gövde kalınlığında tasarlamış. Ağırlığı ise 244 gram.

Motorola Razr Fold, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Ona 16 GB RAM ve 512 GB depolama eşlik ediyor. Arkasında 3’lü kamera kurulumu var. Bunlar 50 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 3x destekli 50 MP telefoto. Önde ise 32 MP ve 20 MP selfie kameraları görüyoruz. Cihazın 6000 mAh’lik 50W destekli bir bataryaya sahip olduğunu da belirtelim.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

Dünyada Kaç Samsung Galaxy Telefon Kullanıcısı Olduğu Açıklandı

Dünyada Kaç Samsung Galaxy Telefon Kullanıcısı Olduğu Açıklandı

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

Eğer Samsung Galaxy Serisi Bir Telefona Sahipseniz Bu Güncellemeyi Atlamayın!

Eğer Samsung Galaxy Serisi Bir Telefona Sahipseniz Bu Güncellemeyi Atlamayın!

Samsung Galaxy S27 Ultra İçin İlk Büyük İyileştirme Ortaya Çıktı: S26 Ultra’daki Sorun Çözülüyor!

Samsung Galaxy S27 Ultra İçin İlk Büyük İyileştirme Ortaya Çıktı: S26 Ultra’daki Sorun Çözülüyor!

iOS 27.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Apple, iPhone 18 Pro Üretimini %20'ye Varan Oranda Azalttı: Peki Neden?

Apple, iPhone 18 Pro Üretimini %20'ye Varan Oranda Azalttı: Peki Neden?

Katlanabilir Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Skoda Sahipleri Dikkat: Dünya Genelinde 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı

Skoda Sahipleri Dikkat: Dünya Genelinde 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com