Motorola, yeni katlanabilir telefonu Razr Fold'u Türkiye'ye getirdi. İşte fiyatı ve özellikleri.

Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri konumundaki Motorola, geçtiğimiz aylarda resmen Türkiye’ye de geri dönmüştü ve bazı modellerini satışa çıkarmıştı. Dev firma, şimdi ise yeni katlanabilir telefonu Razr Fold’u ülkemize getirdi.

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İlk kez CES 2026 fuarında görücüye çıkan ve ardından MWC 2026’da resmi lansmanı gerçekleştirilen cihaz, şu anda Türkiye’de de satın alınabiliyor. Peki fiyatı ne kadar? Nasıl özellikleri var?

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Motorola Razr Fold fiyatı

Versiyon Fiyatı 16 GB + 512 GB 129.999 TL

Motorola Razr Fold teknik özellikleri

Ekran 6,6 inç, 165 inç, 1080x2520, OLED / 8,1 inç, 120 Hz, 2232x2484, OLED İşlemci Snapdragon 8 Gen RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP + 20 MP Batarya 6000 mAh (50W) İşletim sistemi Android 16

Kapalı konumdayken dış kısımda 6,6 inç boyutunda ve 165 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran bulunurken; cihaz açıldığında kullanıcıları 8,1 inç büyüklüğünde, 120 Hz LTPO OLED teknolojisine sahip geniş bir iç ekran karşılıyor. Ekran parlaklığı tarafında da sınırları zorlayan modelde dış panel 6.000 nit, iç panel ise maksimum 6.200 nit tepe parlaklık değerlerine ulaşabiliyor. Tasarım mimarisinde inceliğe odaklanan Motorola, Razr Fold’u açık halde 4,6 mm, kapalı konumda ise 9,9 mm gövde kalınlığında tasarlamış. Ağırlığı ise 244 gram.

Motorola Razr Fold, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Ona 16 GB RAM ve 512 GB depolama eşlik ediyor. Arkasında 3’lü kamera kurulumu var. Bunlar 50 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 3x destekli 50 MP telefoto. Önde ise 32 MP ve 20 MP selfie kameraları görüyoruz. Cihazın 6000 mAh’lik 50W destekli bir bataryaya sahip olduğunu da belirtelim.