Motorola Razr Serisine Android 10 Güncellemesi Geliyor

Motorola'nın 2019 yılı itibarı ile kullanıcılarına sunduğu katlanabilir telefon serisi Razr'a Android 10 güncellemesi geliyor. Bu güncelleme ile telefona hem yazılımsal hem de donanımsal birçok yenilik gelmiş olacak.

ABD merkezli telefon ve mobil ağ şirketi olan Motorola, 2019 yılının lasım ayında Android tabanlı yeni katlanabilir akıllı telefonu Razr'ı piyasaya sürmüştü. 2020 yılının Şubat ayında da yeni Razr modeli ile yoluna devam eden bu seriye Android 10 güncellemesi ile yazılımsal ve donanımsal birçok yenilik ekleniyor. Android 10 ile gelen bu güncellemede Motorola, özellikle telefon katlandığında kullanılan dış ekranın (Quick View) üzerinde yapılan işlemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine yoğunlaşıyor.

Bu geliştirmeler, YouTube Music, Spotify ve Pandora gibi müzik uygulamalarının dış ekran üzerinden kontrolünü, ayrıca favori kişileriniz ile yapacağınız aramaları ve gelen mesajları hem dış ekran üzerinden Quick View klavye ile hem de halihazırda bulunan hazır SMS'ler ile yanıtlamanızı sağlıyor. Bunların yanı sıra, Google Haritalar'ın navigasyon hizmetlerine de dış ekran üzerinden tam erişim sağlanabiliyor.

Razr Serisine Gelen Güncelleme Kamera Kontrolü Üzerinde de İyileştirmeler Sağlıyor

Yeni gelen güncelleme ile dış ekran üzerinden kamera kontrolü de bir ileri seviyeye taşınıyor. Ayrıyeten, grup selfie modu ve yeni portre modları da Razr serisinin kamera arayüzüne bu güncelleme ile ekleniyor. Kamera arayüzüne yapılan bu eklemelerin yanı sıra, Motorola dış ekrandan kamera erişimi için yeni bir kısayol ekliyor. Bu kısayol ile kullanıcılar, sadece ekranı sağa kaydırarak hızlı bir şekilde dış ekran üzerinden de kameraya erişebilecek.

Bu güncellemeler her ne kadar Razr serisinin mevcut kusurlarını tam olarak kapatmayacak olsa da, hala Quick View özelliği ile hala orta düzey telefonlar arasında kendini göstermeyi başarıyor. Tüm bunlarla birlikte Motorola'nın genel kullanıcı yorumlarını ve şikayetlerini öncelikli olarak göz önünde bulundurduğu da bir gerçek. Belki de şirketin bu çalışmaları ve yenilikleri ile Razr serisi ikinci bir şansı hak ediyordur.

Motorola'nın Razr Serisine Gelen Android 10 Güncellemesi İçin Oluşturduğu Video

Siz Motorola Razr serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu yapılan iyileştirmeler ve yeniliklerden sonra kullanıcıya daha çok hitap eden bir telefon haline gelebilir mi?