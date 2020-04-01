Mount & Blade II: Bannerlord, İlk Büyük Yamasını Aldı

30 Mart’ta çıkış yapan Mount & Blade II: Bannerlord, çıkışının üstünden kısa bir süre geçmesine rağmen ilk büyük yama güncellemesini aldı. Gelen güncellemeyle birlikte birçok hata düzeltildi.

İlk duyurusunun üstünden 8 yıl geçtikten sonra en sonunda oyuncularıyla buluşan Mount & Blade II: Bannerlord, Steam’de 2020 senesi içerisinde en iyi çıkış yapan oyun olmuştu. Tabii oyunun şu an için erken erişim aşamasında olduğunu da belirtelim.

Geliştiriciliğini Taleworlds Entertainment’ın üstlendiği Mount & Blade II: Bannerlord için ayrıca ilk güncelleme de yayınlandı. Güncellemeyle birlikte oyuna içerik olarak yeni bir şey eklenmese de birçok hata düzeltildi.

Mount & Blade II: Bannerlord ilk büyük yaması

Yayınlanan ilk yamayla birlikte çok oyunculu takım seçim ekranı açıldığında, köyün ileri gelenleriyle konuşulduğunda, kelle avcısı görevlerinde başarılı ya da başarısız olunduğunda, Army of Poachers görevi sırasında, yerleşkeleri kuşatan müttefiklere yardım ederken meydana gelen çökmeler ve çok daha fazlası düzeltildi.

Ayrıca gelen yamayla birlikte oyunda bebek olarak oynayabilme seçeneği de kaldırıldı. Bebek olarak oynanabilen karakterlerin oyun içerisinde yer alan ve oynanabilir bir özellik mi olduğu yoksa bir hata mı olduğuysa henüz bilinmiyor. Bilinen tek şey şu an için bu özelliğin kullanılamayacak olduğu.

Bunlara ek olarak atölyelerin günlük gelir üst sınırı 200 olarak belirlendi. Oyun içerisindeki ekonomi, oyuncuların bir gün içerisinde on binler kazanabilmesine izin veriyordu. Ancak bu, oyun içerisindeki ekonomi ayarları yeniden dengelenene kadar getirilen geçici bir çözüm de olabilir.

Tabii şu an oyunun erken erişim sürecinde olduğunu tekrardan hatırlatalım. Oyunun 1.0 sürümünün çıkışının da bir seneyi bulabileceği düşünülüyor. Peki, siz Mount & Blade II: Bannerlord’u satın aldınız mı? Oyunla ve yamayla ilgili düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.