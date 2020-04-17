İnternet, günümüzün vazgeçilemez gerçekliklerinden biri haline geldi. Birçok kişinin neredeyse her an kullandığı bu platform, maalesef belirli riskleri de beraberinde getiriyor ancak bu risklerden kurtulmak imkansız değil. İnternette gezinirken tüm riskleri en aza indirmenizi sağlayacak Hide.me VPN'i anlatıyoruz.

Sanal özel ağ veya VPN, adından da anlaşılacağı üzere sanal bir ağ uzantısı oluşturarak o ağ üzerinden veri alışverişi yapmaya imkân sağlamasıyla biliniyor. Bazı kullanıcılar, internet üzerinden gerçekleştirdiği işlemleri gizli tutmak için VPN kullanırken bazılarıysa yasaklı sitelere giriş için VPN kullanabiliyor. Bu noktada esas soruysa “Hangi VPN’i kullanmalı?” oluyor.

Şu anda çevrimiçi ortamda tercih edebileceğiniz birbirinden farklı binlerce VPN uygulaması bulunuyor ancak bu uygulamalar arasında bir seçim yapmak gerek güvenlik gerekse de fiyat hususlarıyla bir hayli zor olabiliyor. Biz de bu yazımızda hem fiyatıyla hem de güvenlik önlemleriyle kullanıcılarını üzmeyecek bir VPN uygulaması olan Hide.me’yi ele alacağız.

Hide.me nedir ve güvenli midir?

İndirmeyi daha güvenli hâle getirmek ve internetteki gerçek IP adresini gizlemek gibi birbirinden farklı pek çok işlevi bir arada sunan Hide.me, kilit nokta olarak kullanıcıların gerçek kimliğini izlemeyi mümkün kılacak hiçbir internet geçmişini ya da aktivite kaydını kaydetmiyor. Özellikle yasaklı sitelere giriş konusunda kullanıcıların birincil endişelerinden olan güvenlik, kullanıcı bağlantısının AES-256 protokolü ile korunmasıyla sağlanıyor. Bu sayede internet sağlayıcısı, müşterinin hangi web sitelerini ziyaret ettiğini bilmeden yalnızca bir veri karışımı görüyor.

Hide.me ile kullanıcılar, onlarca ülkede 70 farklı lokasyonda 1700’den fazla sunucuyla dünyanın her yerinde hızlı bir sunucu bulabiliyor. Üstelik bunları yapmak için bilgisayar mühendisi olmaya gerek yok zira Hide.me, son derece basit ve kullanıcı dostu bir kullanıma sahip. Kolay kullanımı sayesinde kullanıcının üzerine düşen tek şey, uygulamayı indirmek ve sunucuya bağlanmak oluyor.

Kullanıcı kayıtlarını tutmamak neden önemli?

Çevrimiçi etkinliklerin ve ödeme ayrıntılarının kayıtlarını tutan pek çok VPN uygulaması, yetkililer tarafından verileri teslim etmeye zorlanabiliyor. Böyle bir durumda var olan veriler mecbur olarak teslim edilirken Hide.me, hiçbir kişisel veriyi kaydetmediği için teslim edecek bir şeyi de bulunmuyor. Bir başka deyişle kullanıcılar, arkasında iz bırakmamış oluyor.

Hide.me, ‘dünyanın en hızlı VPN’i’ olma vaadini veriyor mu?

Herhangi bir VPN uygulamasını tercih ederken dikkat edilen noktaların en başında elbette hız geliyor. Öyle ki VPN uygulaması tarafından sunulan hız, çoğu zaman fiyatın bile önüne geçebiliyor. Bu noktada pratik kullanımda pek çok farklı teste tabi tutulan Hide.me, genel anlamda kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmadı.

Somut verilerle konuşmak gerekirse üstteki fotoğraflardan ilki, Tarnkappe tarafından Speedtest.net üzerinde herhangi bir VPN uygulaması kullanmadan önce elde edilen indirme, yükleme ve ping değerlerini gösteriyor. Hemen yukarıda yer alan ikinci görselse yine Speedtest.net üzerinde Hide.me ile beraber yapılan hız testini gösteriyor. Elde edilen sonuçlar hakkında konuşan Tarnkappe, Hide.me’nin şimdiye kadar test ettikleri en iyi sağlayıcılardan biri olduğunu söylüyor.

Hide.me fiyatı ne kadar?

Hide.me’nin kullanıcılara sunduğu özelliklerden bahsettikten sonra pek çokları için en önemli hususların başında gelen fiyat konusuna gelebiliriz. Elbette piyasada ücretsiz kullanım sunan pek çok uygulama bulunuyor ancak bu uygulamalar ya kullanıcıları tatmin etmiyor ya da kısa bir süre sonra deneme süresi sona eriyor.

Konuya bu yönüyle baktığımızda kaliteli ve iş görebilecek bir VPN uygulaması arayanların her uygulamada olduğu gibi Hide.me için de bir miktar parayı gözden çıkarması gerekiyor. Uygulamanın fiyatlarıysa kullanıcının plan seçimine göre farklılık gösteriyor. Hide.me VPN'in kısa süreliğine 2,66 dolara bir paketi de bulunuyor. Bu paketi kaçırmamak için burada bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz:

1 Aylık Ödeme Planı: 12,95 dolar (~90 TL) / ay

12,95 dolar (~90 TL) / ay 6 Aylık Ödeme Planı: 9,15 dolar (~34,70 TL) / ay (%61 kazanç)

9,15 dolar (~34,70 TL) / ay (%61 kazanç) 12 Ay + 3 Aylık Ödeme Planı: 2,66 dolar (~18,50 TL) / ay (kısa bir süre için %79 kazanç)

Hide.me VPN’i satın alanların sahip olacağı hizmetler:

7/24 özel destek

Aynı anda 10 cihazda kullanım

Kayıt tutmama politikası

60 lokasyonda 1.560’dan fazla sunucu

Tüm cihazlar için uygulama

Sınırsız veri transferi

Piyasada yer alan VPN uygulamaları arasında tercih yapamayanların aklında bir fikir oluşturabilecek Hide.me uygulamasını tanıttığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek veya satın almak için bu bağlantıyı kullanabilir, Hide.me’nin resmî web sitesine ulaşabilirsiniz.