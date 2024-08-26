MrBeast'in ekibi, YouTube videolarında rol vereceğini iddia eden dolandırıcılardan gelen maillere karşı uyarılarda bulundu.

Ana kanalındaki 300 milyondan fazla abonesiyle YouTube'un şu andaki en popüler ismi olan Jimmy "MrBeast" Donaldson, sık sık dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına videolarında yer veren ve onlara önemli ödüller sunan bir isim. MrBeast'in ekibi de zaman zaman bu türden fırsatlar için paylaşımlar yapıyor.

Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar, kendilerini MrBeast'in ekibi olarak tanıttıkları e-mailler atarak kurbanlarından çeşitli taleplerde bulunuyor. Karşılığında ise MrBeast'in videolarında yer alabilecekleri vaadinde bulunuyorlar. Konuyla ilgili olarak MrBeast ekibinden bir açıklama geldi.

"Asla para istemiyoruz."

Ekip Şefi Shawn Hendrix, X'ten yaptığı paylaşımla takipçileri olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, "Bu bilgiyi lütfen paylaşın, dolandırılmayın. Bir videoya katılmak için asla para istemeyeceğiz. Eğer Beast Games, YouTube kanalımız veya MrBeast ile ilgili başka bir şey için sizden ödeme ve kişisel bilgi isteyen [email protected] adresinden bir e-posta aldıysanız, bu bir dolandırıcılıktır!

Bu e-postalar, sizi hassas bilgilerinizi paylaşmaya ikna etmek için tasarlanmıştır. Sahte web sitesi ve formları kaldırmak için çalışıyoruz, ancak bu arada lütfen herhangi bir bağlantıya tıklamayın veya kişisel bilgi vermeyin! Beast ekibi, abonelerimizden veya yarışmacılarımızdan videolara katılmak için asla para istemez!! Bilinçli olun ve kişisel bilgilerinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan internet sitesi, ilk bakışta MrBeast'in internet sitesine oldukça benziyor olsa da aslında bir kopya ve insanları kandırmak için kullanılıyor. Başvuru düğmesine tıklandığında ise başvuru formu yerine bazı görevler çıkıyor. Bunlar arasında ücretli alım yapmaktan kişisel bilgileri paylaşmaya kadar geniş bir skalada görevler yer alıyor.