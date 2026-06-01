MSI, kasasında hologram şeklinde sanal asistana sahip olan yeni oyun bilgisayarı MEG Vision X2 AI+'ı tanıttı.

En önde gelen bilgisayar üreticilerinden biri olan MSI, daha önce görmediğimiz türden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise firma, yeni oyuncu masaüstü bilgisayarı MEG Vision X2 AI+ cihazını resmen tanıttı. İsminden de anlayabileceğiniz üzere yapay zekâyı öne çıkaran bir PC.

MSI’ın MEG Vision X2 AI+ bilgisayarını öne çıkaran detay, yalnızca yazılım özelliklerine veya özel bir klavye tuşuna güvenmek yerine oldukça farklı bir konseptle gelmesi. Öyle ki cihazın kasasında hologram şeklinde sanal asistan var.

Görsellerden de görebileceğiniz üzere bu sanal asistan tatlı bir tasarımla geliyor ve kasanın ön kısmına yerleştiriliyor. Buradaki silindirik ekrana AI Holostage ismi verilmiş. AI Holostage üzerinden LuckyClaw isimli asistan bulunuyor. LuckyClaw’ı ses veya metin komutlarıyla sisteminizin performans profillerini ayarlamasını, monitör ayarlarını değiştirmesini veya RGB aydınlatma renklerini değiştirmesini istemek için kullanabiliyorsunuz.

Diğer özelliklerinden bahsedecek olursak cihaz, Intel Core Ultra işlemcilere ve NVIDIA RTX 5090 ekran kartına sahip. Toplamda 3400 TOPS’a kadar yapay zekâ performansına ulaşabiliyor. Ayrıca soğuk kalmasını sağlamak için 360 mm’lik bir sıvı soğutucusu da var. Yani anlayacağınız tüm detaylarıyla çok üst düzey bir oyun bilgisayarı.

PCIe 5.0 depolama, DDR5 bellek, Wi-Fi 7 gibi özelliklere de sahip olan MEG Vision X2 AI+ modelinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı