Çok yüksek hızlarda seyahat etmeyi sağlayacak süpersonik jetin yapımına başlandı.

NASA tarafından Concorde’un oğlu olarak da anılan dünyanın ilk süpersonik özel uçağı X-59’un test uçuşlarının 2021 yılında gerçekleşeceği geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

NASA’nın Lockheed Martin ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında uçağın yapımına başlandı. Süpersonik isminin hakkını veren uçağın saatteki hızı ise 1.512 km olacak. Kullanımına başlanması sonucunda ortalama seyahat sürelerini üçte birine indirecek uçak, hızlı ve acil durumlarda kıtalararası seyahati fazlasıyla kolaylaştıracak.

Hala gelişim aşamasında olduğu için şu an hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız süpersonik jetle ilgili gelecek zamanlarda yeni gelişmeler geldikçe karşınızda olacağız.