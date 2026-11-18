GTA 6'nın çıkmasıyla birlikte hile kodları da ortaya çıktı. Peki GTA 6 hile kodları neler?

GTA 6 hile kodları, Vice City'de görevlerden ve soygun planlarından bir mola verip sınırsız eğlenmek isteyenler için serinin en sevilen özelliklerinden biri olmaya devam ediyor. Araç çıkarmak, özel yetenekler açmak ya da sadece haritada kaos yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

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GTA serisinde hileler on yıllardır var, birçoğumuz favori kombinasyonları bir kâğıda not edip kolun yanında tutardık. GTA 6 bu işi biraz daha kolaylaştırıyor ve deneyimi değiştiren çok sayıda hile sunuyor. Aşağıda tüm GTA 6 hile kodlarını, açılma şartlarını ve ne işe yaradıklarını tablolar halinde bulabilirsiniz.

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GTA 6'da kaç hile kodu var?

GTA 6'da toplam 61 hile bulunuyor. Bunlar oyuncu ve savaş hilelerinden araç çıkarma kodlarına ve çevre değişikliklerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Hileler yalnızca ana hikâye tamamlandıktan sonra kullanılabiliyor ve çoğu için ayrıca belirli açılma şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor.

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Önemli Uyarı: Herhangi bir hile kodu girdiğinizde o oyun oturumunun geri kalanı boyunca kupa ve başarımlar açılmaz, oyun da kaydedilemez. Hileler ilerlemenize katkı sağlamaz, onları sadece rahatlayıp eğlenmek istediğinizde kullanın.

GTA 6'da hileler nasıl kullanılır?

GTA 6 hile kodlarını oyun içi telefon üzerinden giriyorsunuz:

Telefonu açmak için D-Pad'de yukarı tuşuna basın. L1/LB tuşunu basılı tutun ve R1/RB'ye basın. Ardından kullanmak istediğiniz hilenin yön tuşu kombinasyonunu girin.

Hilelerin açıldığını ilerleme menüsünün altında beliren yeni Hile Listesi menüsünden anlayabilirsiniz. Bu menü hikâye süresince görünmez, yani önce ana oyunu bitirmeniz gerekir. Her hilenin kendine ait bir kodu var ve etkileri anında para kazanmaktan karakterinizi sarhoş etmeye kadar uzanıyor. Tüm kodlar D-Pad ile giriliyor.

Tüm GTA 6 hile kodları

Aşağıdaki tablolarda GTA 6'daki her hilenin ne işe yaradığını, nasıl açıldığını ve kodunu bulabilirsiniz. Bazı hilelerin nasıl açıldığı henüz keşfedilemediğinden tabloda bu şekilde belirtilmiş durumdalar. Zamanla listeyi güncelliyor olacağız.

GTA 6 oyuncu hileleri

Hile Açılma Şartı Kod 250.000 Dolar – Anında 250.000 dolar verir Hikayeyi bitirin YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ Sarhoşluk – Sizi ve partnerinizi anında sarhoş eder Alkole 2.500 dolar harcayın Henüz bilinmiyor Heat Seviyesini Yükselt – Haritadaki heat seviyenizi artırır 3 yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtulun SOL, AŞAĞI, SAĞ, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI Aranma Seviyesini Yükselt – Haritadaki aranma seviyenizi artırır 3 yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtulun Henüz bilinmiyor Sınırsız Odak – Odak (Focus) asla bitmez Hikayeyi bitirin AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, SAĞ Düşme Hasarı Yok – Düşme hasarı almazsınız 300 fit (yaklaşık 90 m) veya daha yüksekten 50 skydive ya da base jump yapın Henüz bilinmiyor Paraşüt – Ekipmanınıza paraşüt ekler Hikayeyi bitirin Henüz bilinmiyor Zırh – Ekipmanınıza vücut zırhı ekler 100 antrenman tamamlayın AŞAĞI, YUKARI, SOL, YUKARI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI Aracı Tamir Et – Mevcut aracınızı tamamen onarır Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club ve Boone Speedway'de 10 yarışta birinci olun Henüz bilinmiyor Sınırsız Nitro – Araçlarda nitro ve yakıt asla bitmez 50 stunt jump tamamlayın Henüz bilinmiyor

GTA 6 savaş hileleri

Hile Açılma Şartı Kod Maksimum Mermi – Tüm mermileri doldurur Atış poligonlarında bronz veya üzeri 25 madalya kazanın AŞAĞI, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SOL, YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, SOL Sınırsız Mermi – Mermi asla bitmez Atış poligonlarında gümüş veya üzeri 25 madalya kazanın AŞAĞI, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SOL, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI Şarjör Değiştirme Yok – Mermi bitmez, şarjör değiştirmeye gerek kalmaz Atış poligonlarında 25 altın madalya kazanın AŞAĞI, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SOL, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI Tüm Patlayıcı Silahlar – Tüm patlayıcı silahları tam mermiyle ekipmanınıza ekler 100 bomba atın Henüz bilinmiyor Yakıcı Mermi – Tüm mermiler yakıcı olur 100 düşmanı ateş hasarıyla yakın Henüz bilinmiyor Patlayan Şişeler – Hasar alan tüm şişeler patlar 100 molotof atın Henüz bilinmiyor Patlayıcı Pompalı – Ekipmanınıza patlayıcı fişek atan bir Mason & Keen Shortstraw ekler 100 düşmanı patlayıcı hasarıyla vurun Henüz bilinmiyor Hauners H-AT – Ekipmanınıza bir Hauners H-AT ekler 100 araç patlatın Henüz bilinmiyor Saldırı Gücü – Mermiler ve yakın dövüş saldırıları hedefleri havaya uçurur Hikayeyi bitirin AŞAĞI, YUKARI, SOL, SOL, SAĞ, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI Patlayan Toplar – Spor topları çarptığında patlar 20 düşmanı patlayıcı hasarıyla vurun AŞAĞI, YUKARI, SOL, SOL, SAĞ, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, SAĞ Araç Gücü – Araç çarpışmaları hedefleri havaya uçurur Araçla 25 düşman öldürün (sivilleri ezmek de sayılır) AŞAĞI, YUKARI, SOL, SOL, SAĞ, AŞAĞI, SOL, YUKARI, AŞAĞI

GTA 6 araç hileleri

Hile Açılma Şartı Kod Interstate Ambulance – Bir Interstate Ambulance (ambulans) çıkarır İlerleme menüsünde Interstate Ambulance'ı keşfedin Henüz bilinmiyor Airboat 09 – Bir Airboat 09 çıkarır 5 hayatta kalma görevi tamamlayın Henüz bilinmiyor Bravado Banshee – Bir Bravado Banshee çıkarır Tüm savaş görevlerini tamamlayın Henüz bilinmiyor Tuff BMX – Bir Tuff BMX çıkarır 5 fitness görevi tamamlayın Henüz bilinmiyor Maibatsu Boomazoom – Bir Maibatsu Boomazoom çıkarır 5 alışveriş görevi tamamlayın SOL, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SOL, YUKARI, SOL Nagasaki Carbon RS – Bir Nagasaki Carbon RS çıkarır Tüm keşif görevlerini tamamlayın Henüz bilinmiyor '65 Vapid Dominator – Bir '65 Vapid Dominator çıkarır Tüm fitness görevlerini tamamlayın Henüz bilinmiyor Progen Emerus – Bir Progen Emerus çıkarır Tüm araç görevlerini tamamlayın Henüz bilinmiyor Şişme Flamingo – Bir şişme flamingo çıkarır 50 flamingo yok edin Henüz bilinmiyor MTL Pumper – Bir MTL Pumper (itfaiye aracı) çıkarır İlerleme menüsünde MTL Pumper'ı keşfedin SOL, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SAĞ, YUKARI Vapid Stanier G2 Taxi – Bir Vapid Stanier G2 taksi çıkarır 5 spor görevi tamamlayın Henüz bilinmiyor Hauners P-996 Lazer – Bir Hauners P-996 Lazer (savaş uçağı) çıkarır Tüm görevleri tamamlayın Henüz bilinmiyor HVY Bulldozer – Bir HVY Bulldozer (buldozer) çıkarır İlerleme menüsünde HVY Bulldozer'ı keşfedin SOL, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SAĞ, AŞAĞI Lapwing Mallard – Bir Lapwing Mallard çıkarır 5 araç görevi tamamlayın Henüz bilinmiyor Brimstone Golfer – Bir Brimstone Golfer (golf arabası) çıkarır Tüm spor görevlerini tamamlayın Henüz bilinmiyor Hauners Rhino Tank – Bir Hauners Rhino tankı çıkarır Tüm hayatta kalma görevlerini tamamlayın Henüz bilinmiyor Maibatsu Sanchez – Bir Maibatsu Sanchez (motosiklet) çıkarır 5 suç görevi tamamlayın Henüz bilinmiyor Nagasaki Sea Sparrow – Bir Nagasaki Sea Sparrow (helikopter) çıkarır 5 keşif görevi tamamlayın Henüz bilinmiyor Speeder 700 GT – Bir Speeder 700 GT çıkarır 5 savaş görevi tamamlayın Henüz bilinmiyor Truffade Thrax – Bir Truffade Thrax çıkarır Tüm alışveriş görevlerini tamamlayın Henüz bilinmiyor Western Zombie Bobber – Bir Western Zombie Bobber (motosiklet) çıkarır Tüm suç görevlerini tamamlayın Henüz bilinmiyor

GTA 6 çevre hileleri

Hile Açılma Şartı Kod Zamanı İlerlet – Günün saatini ileri alır 10 koleksiyon saati bulun Henüz bilinmiyor Zamanı Durdur – Günün saatini durdurur 20 koleksiyon saati bulun Henüz bilinmiyor Hava Durumunu Değiştir – Hava durumunu değiştirir 10 koleksiyon saati bulun AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SAĞ

GTA 6 ekran filtresi hileleri