GTA 6 hile kodları, Vice City'de görevlerden ve soygun planlarından bir mola verip sınırsız eğlenmek isteyenler için serinin en sevilen özelliklerinden biri olmaya devam ediyor. Araç çıkarmak, özel yetenekler açmak ya da sadece haritada kaos yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.
GTA serisinde hileler on yıllardır var, birçoğumuz favori kombinasyonları bir kâğıda not edip kolun yanında tutardık. GTA 6 bu işi biraz daha kolaylaştırıyor ve deneyimi değiştiren çok sayıda hile sunuyor. Aşağıda tüm GTA 6 hile kodlarını, açılma şartlarını ve ne işe yaradıklarını tablolar halinde bulabilirsiniz.
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GTA 6'da kaç hile kodu var?
GTA 6'da toplam 61 hile bulunuyor. Bunlar oyuncu ve savaş hilelerinden araç çıkarma kodlarına ve çevre değişikliklerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Hileler yalnızca ana hikâye tamamlandıktan sonra kullanılabiliyor ve çoğu için ayrıca belirli açılma şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor.
Önemli Uyarı: Herhangi bir hile kodu girdiğinizde o oyun oturumunun geri kalanı boyunca kupa ve başarımlar açılmaz, oyun da kaydedilemez. Hileler ilerlemenize katkı sağlamaz, onları sadece rahatlayıp eğlenmek istediğinizde kullanın.
GTA 6'da hileler nasıl kullanılır?
GTA 6 hile kodlarını oyun içi telefon üzerinden giriyorsunuz:
- Telefonu açmak için D-Pad'de yukarı tuşuna basın.
- L1/LB tuşunu basılı tutun ve R1/RB'ye basın.
- Ardından kullanmak istediğiniz hilenin yön tuşu kombinasyonunu girin.
Hilelerin açıldığını ilerleme menüsünün altında beliren yeni Hile Listesi menüsünden anlayabilirsiniz. Bu menü hikâye süresince görünmez, yani önce ana oyunu bitirmeniz gerekir. Her hilenin kendine ait bir kodu var ve etkileri anında para kazanmaktan karakterinizi sarhoş etmeye kadar uzanıyor. Tüm kodlar D-Pad ile giriliyor.
Tüm GTA 6 hile kodları
Aşağıdaki tablolarda GTA 6'daki her hilenin ne işe yaradığını, nasıl açıldığını ve kodunu bulabilirsiniz. Bazı hilelerin nasıl açıldığı henüz keşfedilemediğinden tabloda bu şekilde belirtilmiş durumdalar. Zamanla listeyi güncelliyor olacağız.
GTA 6 oyuncu hileleri
|Hile
|Açılma Şartı
|Kod
|250.000 Dolar – Anında 250.000 dolar verir
|Hikayeyi bitirin
|YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ
|Sarhoşluk – Sizi ve partnerinizi anında sarhoş eder
|Alkole 2.500 dolar harcayın
|Henüz bilinmiyor
|Heat Seviyesini Yükselt – Haritadaki heat seviyenizi artırır
|3 yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtulun
|SOL, AŞAĞI, SAĞ, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI
|Aranma Seviyesini Yükselt – Haritadaki aranma seviyenizi artırır
|3 yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtulun
|Henüz bilinmiyor
|Sınırsız Odak – Odak (Focus) asla bitmez
|Hikayeyi bitirin
|AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, SAĞ
|Düşme Hasarı Yok – Düşme hasarı almazsınız
|300 fit (yaklaşık 90 m) veya daha yüksekten 50 skydive ya da base jump yapın
|Henüz bilinmiyor
|Paraşüt – Ekipmanınıza paraşüt ekler
|Hikayeyi bitirin
|Henüz bilinmiyor
|Zırh – Ekipmanınıza vücut zırhı ekler
|100 antrenman tamamlayın
|AŞAĞI, YUKARI, SOL, YUKARI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI
|Aracı Tamir Et – Mevcut aracınızı tamamen onarır
|Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club ve Boone Speedway'de 10 yarışta birinci olun
|Henüz bilinmiyor
|Sınırsız Nitro – Araçlarda nitro ve yakıt asla bitmez
|50 stunt jump tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
GTA 6 savaş hileleri
|Hile
|Açılma Şartı
|Kod
|Maksimum Mermi – Tüm mermileri doldurur
|Atış poligonlarında bronz veya üzeri 25 madalya kazanın
|AŞAĞI, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SOL, YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, SOL
|Sınırsız Mermi – Mermi asla bitmez
|Atış poligonlarında gümüş veya üzeri 25 madalya kazanın
|AŞAĞI, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SOL, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
|Şarjör Değiştirme Yok – Mermi bitmez, şarjör değiştirmeye gerek kalmaz
|Atış poligonlarında 25 altın madalya kazanın
|AŞAĞI, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SOL, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI
|Tüm Patlayıcı Silahlar – Tüm patlayıcı silahları tam mermiyle ekipmanınıza ekler
|100 bomba atın
|Henüz bilinmiyor
|Yakıcı Mermi – Tüm mermiler yakıcı olur
|100 düşmanı ateş hasarıyla yakın
|Henüz bilinmiyor
|Patlayan Şişeler – Hasar alan tüm şişeler patlar
|100 molotof atın
|Henüz bilinmiyor
|Patlayıcı Pompalı – Ekipmanınıza patlayıcı fişek atan bir Mason & Keen Shortstraw ekler
|100 düşmanı patlayıcı hasarıyla vurun
|Henüz bilinmiyor
|Hauners H-AT – Ekipmanınıza bir Hauners H-AT ekler
|100 araç patlatın
|Henüz bilinmiyor
|Saldırı Gücü – Mermiler ve yakın dövüş saldırıları hedefleri havaya uçurur
|Hikayeyi bitirin
|AŞAĞI, YUKARI, SOL, SOL, SAĞ, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI
|Patlayan Toplar – Spor topları çarptığında patlar
|20 düşmanı patlayıcı hasarıyla vurun
|AŞAĞI, YUKARI, SOL, SOL, SAĞ, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, SAĞ
|Araç Gücü – Araç çarpışmaları hedefleri havaya uçurur
|Araçla 25 düşman öldürün (sivilleri ezmek de sayılır)
|AŞAĞI, YUKARI, SOL, SOL, SAĞ, AŞAĞI, SOL, YUKARI, AŞAĞI
GTA 6 araç hileleri
|Hile
|Açılma Şartı
|Kod
|Interstate Ambulance – Bir Interstate Ambulance (ambulans) çıkarır
|İlerleme menüsünde Interstate Ambulance'ı keşfedin
|Henüz bilinmiyor
|Airboat 09 – Bir Airboat 09 çıkarır
|5 hayatta kalma görevi tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Bravado Banshee – Bir Bravado Banshee çıkarır
|Tüm savaş görevlerini tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Tuff BMX – Bir Tuff BMX çıkarır
|5 fitness görevi tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Maibatsu Boomazoom – Bir Maibatsu Boomazoom çıkarır
|5 alışveriş görevi tamamlayın
|SOL, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SOL, YUKARI, SOL
|Nagasaki Carbon RS – Bir Nagasaki Carbon RS çıkarır
|Tüm keşif görevlerini tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|'65 Vapid Dominator – Bir '65 Vapid Dominator çıkarır
|Tüm fitness görevlerini tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Progen Emerus – Bir Progen Emerus çıkarır
|Tüm araç görevlerini tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Şişme Flamingo – Bir şişme flamingo çıkarır
|50 flamingo yok edin
|Henüz bilinmiyor
|MTL Pumper – Bir MTL Pumper (itfaiye aracı) çıkarır
|İlerleme menüsünde MTL Pumper'ı keşfedin
|SOL, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SAĞ, YUKARI
|Vapid Stanier G2 Taxi – Bir Vapid Stanier G2 taksi çıkarır
|5 spor görevi tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Hauners P-996 Lazer – Bir Hauners P-996 Lazer (savaş uçağı) çıkarır
|Tüm görevleri tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|HVY Bulldozer – Bir HVY Bulldozer (buldozer) çıkarır
|İlerleme menüsünde HVY Bulldozer'ı keşfedin
|SOL, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SAĞ, AŞAĞI
|Lapwing Mallard – Bir Lapwing Mallard çıkarır
|5 araç görevi tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Brimstone Golfer – Bir Brimstone Golfer (golf arabası) çıkarır
|Tüm spor görevlerini tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Hauners Rhino Tank – Bir Hauners Rhino tankı çıkarır
|Tüm hayatta kalma görevlerini tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Maibatsu Sanchez – Bir Maibatsu Sanchez (motosiklet) çıkarır
|5 suç görevi tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Nagasaki Sea Sparrow – Bir Nagasaki Sea Sparrow (helikopter) çıkarır
|5 keşif görevi tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Speeder 700 GT – Bir Speeder 700 GT çıkarır
|5 savaş görevi tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Truffade Thrax – Bir Truffade Thrax çıkarır
|Tüm alışveriş görevlerini tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Western Zombie Bobber – Bir Western Zombie Bobber (motosiklet) çıkarır
|Tüm suç görevlerini tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
GTA 6 çevre hileleri
|Hile
|Açılma Şartı
|Kod
|Zamanı İlerlet – Günün saatini ileri alır
|10 koleksiyon saati bulun
|Henüz bilinmiyor
|Zamanı Durdur – Günün saatini durdurur
|20 koleksiyon saati bulun
|Henüz bilinmiyor
|Hava Durumunu Değiştir – Hava durumunu değiştirir
|10 koleksiyon saati bulun
|AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SAĞ
GTA 6 ekran filtresi hileleri
|Hile
|Açılma Şartı
|Kod
|Altın Saat (Golden Hour) – Geniş ekran oranıyla altın tonlu bir filtre uygular
|4 saat el ele tutuşun
|Henüz bilinmiyor
|Pudra Şekeri (Powdered Sugar) – Dünyayı beyaza boyar ve parlak vurgular ekler
|WAiNK ile tüm uzay enkazını tarayın
|Henüz bilinmiyor
|İğne Deliği (Pinhole) – İğne deliği kamera filtresi uygular
|Partnerinizle 25 çete operasyonunu temizleyin
|Henüz bilinmiyor
|Neon Orman (Neon Jungle) – Dünyaya neon vurgular ekler
|16 Girlypop aracının tümünü keşfedin
|Henüz bilinmiyor
|Eski Günler (Yesteryear) – Siyah-beyaz tüplü TV filtresi uygular
|Ridgeway'i keşfedin
|Henüz bilinmiyor
|Felaket (Cataclysm) – Dünyayı bulanık bir dumanla doldurur
|İlerleme menüsünde Martha's Vamos'u keşfedin
|AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI, SOL, SOL, SAĞ, SAĞ
|Video Kaset (Videotape) – Video kaset tarzı bir filtre uygular
|Partnerinizle 50 etkinlik tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Karanlık Ayna (Dark Mirror) – Dünyayı ters çevirir ve karartır
|Araç satarak 500.000 dolar kazanın
|Henüz bilinmiyor
|Migren (Migraine) – Bulanık ve bozuk görüntülü bir filtre uygular
|6 yıldızlı aranma seviyesinde 6 dakika hayatta kalın
|Henüz bilinmiyor
|Bebek Evi (Dollhouse) – Dar ekran oranıyla canlı renkli bir filtre uygular
|Partnerinizle 8 saat geçirin
|AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI, SOL, SOL, AŞAĞI, SAĞ
|Sakız (Bubblegum) – Dünyayı mor ve sarıya boyar, parlak vurgular ekler
|Vice City Flamingos'un 24 koleksiyon kartının tümünü bulun
|Henüz bilinmiyor
|İleri Sar (Fast Forward) – Hareket bulanıklığı ekler ve bulutları hızlandırır
|50 meditasyon tamamlayın
|Henüz bilinmiyor
|Balıkgözü (Fisheye) – Balıkgözü filtresi uygular
|100 balık tutun
|Henüz bilinmiyor
|Solmuş İhtiflam (Faded Glory) – Renkli tüplü TV filtresi uygular
|Partnerinizle 50 dükkan soyun
|AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI, SOL, SOL, SOL, SAĞ
|Piksel Sanat (Pixel Art) – Pikselli bir filtre uygular
|Koleksiyon eşyası satarak 250.000 dolar kazanın
|Henüz bilinmiyor
|Cehennem Manzarası (Hellscape) – Dünyayı kırmızı ve turuncuya boyar, sıcak hava dalgası ekler
|100 polis aracı çalın
|Henüz bilinmiyor