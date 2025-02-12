NASA’nın gerçekleştirdiği birçok görev, uzay biliminde çığır açıyor. Bunlardan birisi de DART olarak bilinen bir görevdi. Bu görev, aslında çok önemli bir misyonu yerine getiriyordu: Dünya’yı kurtartmak.

Dünya’yı tehdit edebilecek herhangi bir asteroite karşı savunma mekanizmamız sizce yeterince güçlü mü? NASA, bunu öngörerek böyle bir çalışma gerçekleştirdi.

Peki sonucunda ne oldu dersiniz? Anlatıyoruz…

DART, kinetik çarpma yöntemiyle gezegenimizi korumak için tasarlanmış ilk test göreviydi.

Görevin temel hedefi, bir uzay aracını Dünya’ya tehdit oluşturabilecek bir asteroite çarptırarak yörüngesini değiştirmekti. Aslında bu deney, Dünya’ya yaklaşan herhangi bir tehdidin nasıl ortadan kaldırıldığıyla alakalıydı.

Görevde DART, Dimorphos adındaki bir asteroite çarptı. Dimorphos, daha büyük bir asteroit olan Didymos’un etrafında dönen küçük bir uyduydu. Didymos, yaklaşık 780 metre çapındayken Dimorphos, yalnızca 160 metre büyüklüğündeydi. Bu asteroitler, Dünya’ya herhangi bir tehdit oluşturmuyor, sadece test etmek için kullanılmıştı.

DART’ın yolculuğu, 24 Kasım 2021’de başladı.

SpaceX Falcon 9 roketiyle Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılmıştı. Araç, 2022 eylülünde Dimorphos’a yaklaşmaya başladı; 26 Eylül’de belirlenen hedefe çarptı. Deney, DART’ın saniyede 24.000 km hızla Dimorphos’a çarpmasıyla gerçekleşmişti.

Sonucunda ise Dimorphos’un yörünge süresi 11 saat 55 dakikadan, 11 saat 23 dakikaya düşmüştü. Yani yörüngesindeki bir tur süresi 32 dakika kısaldı! Bu sonuç anlamsız gibi görünse de aslında DART’ın, kinetik çarpma yönteminde başarılı olduğunu kanıtlayan bir göstergeydi.

Gezegen savunması için atılan büyük bir adımdı.

NASA, ilk kez insan yapımı bir aracın, bir asteroite çarparak yörüngesinin değiştirilebildiğini göstermişti. Bu deney, gelecekte Dünya’yı tehdit eden asteroitler için geliştirilmiş bir savunma mekanizmasının temellerini atmıştı.

DART’ın çarpışmasını LICIACube, İtalyan Uzay Ajansı tarafından gönderilen küçük bir uydu kaydetmişti. Avrupa Uzay Ajansı da bu etkilerin uzun vadeli izlenmesi amacıyla 2026’da Hera adlı bir uzay aracını göndereceğini duyurdu.

Bu deney neden bu kadar önemli?

DART, sadece bir uzay testinden çok daha fazla şeyi temsil ediyor. İlk gezegen savunma testi olmasının yanında küresel güvenlik için de oldukça kritik bir adım. Üstelik yeni bir savunma stratejisinin geliştirilebileceğini çok güzel bir şekilde gözler önüne serdi.

Bu görevin başarılı olmasının ardından beklenen Hera görevi de bu misyonun etkilerini derinlemesine inceleyecek. Dolayısıyla asteroit savunma teknolojisinin nasıl geliştirilebileceği konusunda daha fazla bilgi edinebileceğiz. Bu da gezegeni korumamız adına büyük önem taşıyor.

Toplamda 324,5 milyon dolara mâl olduğu bilinen bu ilk görev, uzay bilimi açısından son olacak gibi de görünmüyor.

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