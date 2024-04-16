NASA'nın Perseverance Mars aracının topladığı örnekler arasında Dünya dışı yaşamın ilk örneklerini bulmuş olabilir. NASA şimdi bu örneklerin Dünya'ya getirilmesi için destek istiyor.

Uzun yıllardır kendi gezegenimizin dışında yaşam olup olmadığını, varsa bu yaşamın nerede olduğunu bulmak için çalışmalar yapılıyor. NASA, kızıl gezegen Mars'ta yaşamın izlerini bulmuş olabilir. Bu örneklerin Dünya'ya getirilmesi için ise yeni bir plana ihtiyaç duyuluyr.

Daha önce 2,4 milyar dolara Mars'taki Jezero Krateri'ne Perseverance aracını indiren NASA, aracın bulduğu örnekleri Dünya'ya getirmek için planlar yapmıştı. Bu bölgede geçmişte bir göl olduğu ve Mars'taki mikroskobik yaşamın izlerinin burada bulunabileceği ifade ediliyordu. Çok uzun süredir yaşamın izlerini bulma amacıyla taş ve toprak örneği toplayan yüzey aracı 24 örnek topladı.

Toplanan örneklerin nasıl geri getirileceği bilinmiyor

Normal şartlar altında NASA'nın bu örnekleri nasıl geri getireceğine dair bir planı var ancak bu plan hiç de akla yatkın değil. Orijinal planda örnekleri gezegenimize getirmek tam 11 milyar dolar tutuyor. Dahası, bu örnekleri geri getirmek yaklaşık 20 yıl sürüyor. Bu yüzden de bu plan rafa kaldırıldı.

NASA şimdi özel sektörde faaliyet gösteren firmalardan alternatif çözümler geliştirmelerini istiyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan NASA'nın Bilim Görev Müdiresi Nicola Fox, "Örnekleri dünyaya geri getirmek için alışılmışın dışında ve maliyetleri düşüren ihtimaller arıyoruz. Bu elbette çok hırslı bir hedef. Kesinlikle çok inovatif yeni tasarım ihtimallerinin peşinden gitmeliyiz ve her taşın altına bakmalıyız." ifadesini kullandı.