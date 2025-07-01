NASA, Netflix'le iş birliğine gittiğini duyurdu. Bu kapsamda artık görevler, roket fırlatmaları, astronotların uzay yürüyüşleri Netflix'ten canlı yayımlanabilecek.

NASA, 2023 yılında “NASA Plus” ismini verdiği bir dijital platformu kurmuştu. Burada NASA ve astronomiyle alakalı haberlerden belgesellere ve canlı yayınlara kadar birçok video içerik kullanıcılara sunuluyordu. Bunu da ücretsiz ve reklamsız bir şekilde yapıyordu. Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme yaşandı.

NASA, Netflix ile yepyeni bir iş birliğine gittiğini duyurdu. Bu kapsamda NASA+’ın canlı yayınlarının Netflix’e geleceği açıklandı. Eklemenin bu yaz içerisinde gerçekleşeceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

NASA görevlerini, fırlatmaları, astronot yürüyüşlerini Netflix’ten canlı izleyebileceksiniz

Netflix’e yapılacak NASA Plus eklemesi, hâlihazırda Netflix abonesi olanlar için herhangi bir ek ücret gerekmeden sunulacak. Reklamsız olacağını da ekleyelim. Eğer Netflix abonesiyseniz canlı NASA yayınlarını Netflix uygulaması üzerinden takip edebileceksiniz. NASA Plus’ın kendi platformu üzerinden de yayınları devam edecek.

Bu ekleme kapsamında kullanıcılar; NASA görevleri, NASA’nın roket fırlatmaları, astronotların uzay yürüyüşleri gibi birbirinden farklı birçok astronomi içeriğine canlı olarak ulaşma imkânı yakalayacak. Önümüzdeki yıllarda büyük uzay görevleri yapılacağını düşündüğümüzde Netflix üzerinden tarihe tanıklık edeceğiz diyebiliriz. NASA yetkilileri, bu ortaklığı uzay araştırmalarını dünya çapında çok daha erişilebilir hâle getirmek için yaptıklarını belirtti. Netflix’in 300 milyonu aşkın abonesi olduğunu belirtelim.