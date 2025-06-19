Netflix, Fransa'daki medya zinciri TF1 Group ile anlaşmaya giderek tarihinde bir ilke imza attı. Platform, yakında Fransa'da canlı TV kanalları da göstermeye başlayacak.

Dünyanın en büyük film ve dizi izleme platformu Netflix, tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçen bir hamle yaptı. Şirket, Fransa’da bulunan TF1 Group isimli medya şirketiyle anlaşmaya gittiğini duyurdu. Bu anlaşma kapsamında TF1’e bağlı televizyon kanallarının Netflix’te canlı yayımlanmaya başlayacağı ifade edildi.

2026’nın yaz ayları itibarıyla Fransa’daki Netflix kullanıcıları platformdan hiç ayrılmadan ve herhangi bir ek ücret ödemeden spor müsabakalarından dizilere kadar birçok yapımı içeren canlı TV kanallarını izleme seçeneğine sahip olacak. Bunun da tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçen bir anlaşma olduğu şirket tarafından vurgulanmış.

Yakında diğer pazarlarda da böyle bir hamle yapabilir

Netflix, TF1 Group bünyesindeki birçok kanalı platformunda göstermeye başlayacak. Fransa’nın en büyük medya zincirlerinden biri olan TF1 Group’un bedava televizyon kanalları ve ücretli içeriklerinin hepsi platformda yer alacak. Netfxli CEO’su, “türünün ilk örneği” dediği bu anlaşmanın kullanıcılara en iyi eğlence deneyimini sunacağını ve her gün Netflix’i kullanmaya teşvik edecek bir adım olacağını düşünüyor.

Bu adımın Netflix’in uzun vadedeki planlarının bir parçası olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer öyleyse ve dünya çapında farklı pazarlarda da böyle hamleler yapmayı planlıyorsa yakında Türkiye’de de Netflix’te canlı TV izleme sunulabilir. Tabii ki bu bir tahmin. Bu konuda herhangi bir resmî açıklama yok.

Türkiye’de birçok platform zaten böyle bir özellik sunuyor

Netflix, bu anlaşmayı türünün ilk örneği olarak nitelendirse de ülkemizdeki platformlardan halihazırda böyle hamleler görüyorduk. Max (eski adıyla BluTV), TOD, Exxen, Tabii gibi platformlarda anlaşmalı televizyon kanallarını canlı olarak izleyebiliyorsunuz.