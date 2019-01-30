Uzay Aracı Curiosity'den Yeni Görev Öncesi Son Selfie

2012 yılında MARS'taki serüvenine başlayan Curiosity, yepyeni ve oldukça zorlu bir göreve çıkarken son bir selfie paylaştı.

Kızıl Gezegen'deki yolculuğunda Dünya'ya sayısız fotoğraf gönderen Curiostiy, yolculuğunda yeni döneme geçiyor. Son olarak büyük abisi Opportunity'nin bir kum fırtınasında sırra kadem basmasından sonra, Curiosity de Vera Rubin'den son selfie'sini paylaşarak yeni görev bölgesine doğru ilerlemeye geçti.

Curiosity Rover'ın harekete geçtiği bölge ise Mount Sharp isimli bölge ve tırmanmaya çalışacağı dağ tam 5.500 metre uzunluğunda. Yeni görevine çıkmadan önce çektiği görüntüleri birleştirerek Dünya'ya son bir selfie gönderen Curiosity, bunun dışında 57 farklı görselle bu görevine de nokta koydu.

Son olarak geçtiğimiz aylarda bir kum fırtınasına maruz kalan Opportunity, denenen bütün iletişim çabalarına rağmen kayıplar karışmıştı. Geçtiğimiz günlerde NASA, uzay aracı ile vedalaşmaya çok yaklaştıklarını ancak yine de ellerinden geleni yapacaklarını belirtmişti.

Curiosity tarafından paylaşılan en yeni fotoğraflara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.