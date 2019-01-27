Opportunity'e Ulaşma Çabaları Devam Ediyor

Uzay ajansı NASA'nın Mars'taki keşif aracı Opportunity, gezegendeki kum fırtınası sonrası 'derin bir uykuya' dalmıştı. Mühendisler tekrar iletişime geçmek için çabalasa da 15 yaşındaki araç için artık sona gelinmiş olabilir.

NASA’nın Mars’taki aracı Opportunity, geçtiğimiz yaz aylarında Kızıl Gezegen’de yaşanan kum fırtınasından sonra sessizliğe gömülmüştü, o günden beri uzay ajansının mühendisleri, aracı tekrar aktif hale getirmeye çalışıyordu. NASA’nın söylediğine göre, yeniden iletişim kurabilmek için araca yeni komutlar gönderilecek.

Uzay ajansının yaptığı son bilgilendirmeye göre, 15 yaşındaki bu uzay aracıyla birkaç hafta boyunca yeniden kontak kurulmaya çalışılacak. NASA’nın bu konuda çok fazla umudu olmasa da Opportunity’nin geliştirici ekibi henüz umudunu yitirmiş değil. NASA’nın Jet Propulsion Laboratory servisinde yer alan ve Opportunity’nin proje menajeri olan John Callas “Araçla iletişim kurmak için birçok teknik kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz” dedi.

Opportunity’nin haziran ayında maruz kaldığı toz fırtınası, şu ana kadar gözlemlenen gezegendeki en büyük toz fırtınasıydı ve NASA mühendislerine göre, güneş enerjisiyle çalışan araç, kalan enerjisini de tamamen tüketmemek için “kış uykusu” moduna geçti. Geliştirici ekibin şu an için umut ettiği şey oluşacak rüzgarların, aracın üzerindeki tozları süpürmesi fakat henüz bu tarz şans elde edilmiş değiller.

Mühendisler bir yandan zamana karşı yarışırken, NASA eğer ki araç kendini yeniden başlatamazsa gezegende düşen sıcaklıkların aracın bataryasına ve sistemine zarar verebileceğini açıkladı. Opportunity görevinin baş araştırmacısı Steven Squyres, New York Times’a verdiği röportajda, hâlâ umudunun olduğunu fakat artık araç için sonun da yaklaşmış olabileceğini söyledi.