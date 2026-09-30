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8000 mAh Batarya ve Askeri Sınıf Dayanıklılık: OPPO K15s ve K15x Satışa Sunuldu!!

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OPPO, 8000 mAh bataryası ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan K15s ile daha uygun fiyatlı K15x modellerini Çin'de satışa sundu.

8000 mAh Batarya ve Askeri Sınıf Dayanıklılık: OPPO K15s ve K15x Satışa Sunuldu!!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

OPPO, K serisine iki yeni telefon ekledi. K15s ve K15x, özellikle yüksek kapasiteli bataryaları ve dayanıklı gövdeleriyle öne çıkıyor.

K15s, 8000 mAh bataryası ve zorlu koşullara karşı koruma sağlayan sertifikalarıyla serinin üst modeli konumunda. K15x ise daha uygun fiyatıyla 6500 mAh batarya, 120Hz ekran ve düşmelere karşı dayanıklı bir gövde sunuyor.

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8000 mAh Batarya ve Askeri Sınıf Dayanıklılık: OPPO K15s ve K15x Satışa Sunuldu!!
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Oppo K15s özellikleri ve fiyatı

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OPPO K15s, 6,57 inçlik 120Hz FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Telefonda **MediaTek Dimensity 6360 Max işlemci **bulunuyor. Uzun süreli kullanımda ısınmayı azaltmak için de 4.300 mm²'lik sıvı soğutma sistemi kullanılmış.

Telefonun en güçlü taraflarından biri 8000 mAh bataryası. 45W hızlı şarj destekleyen bu bataryanın, yedi yıllık kullanımın ardından bile kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruyacağı belirtiliyor.

K15s, dayanıklılık konusunda da oldukça iddialı; 15 farklı askerî sınıf dayanıklılık testinden geçirilmiş. Kamera tarafında 50 MP ana ve 8 MP ön kamera bulunuyor.

OPPO K15s'in Çin'deki başlangıç fiyatı 1.699 yuan, yani yaklaşık 250 dolar.

Oppo K15x özellikleri ve fiyatı

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K15x, serinin daha uygun fiyatlı modeli. Telefonda 6,75 inçlik 120Hz HD+ LCD ekran ve MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunuyor.

6500 mAh batarya kullanan K15x, 45W hızlı şarjı destekliyor. Kamera tarafında ise 13 MP ana ve 5 MP ön kamera yer alıyor.

Telefon IP64 sertifikasına sahip. Ayrıca düşmelere karşı dayanıklılığı artıran özel bir gövde tasarımı kullanılıyor. K15x'in K15s'ten farklı olarak 3,5 mm kulaklık girişi ve depolama alanını artırmak için microSD desteği bulunuyor.

OPPO K15x'in Çin'deki başlangıç fiyatı 1.399 yuan, yani yaklaşık 206 dolar.

Her iki telefon da şu anda Çin'de satışta. Global satış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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