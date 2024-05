The Las of Us gibi yapımların arkasındaki şirket Naughty Dog’un yöneticisi Neil Druckmann, henüz hakkında hiçbir şey bilinmeyen yeni oyunları hakkında konuştu. Druckmann, projenin çok heyecan verici olduğunu söylerken oyun algısını değiştireceğini ifade etti.

PlayStation bünyesinde faaliyet gösteren Naughty Dog, günümüzün en başarılı oyun stüdyolarından biriydi. Şirketi, özellikle Uncharted ve The Last of Us gibi hikâye tabanlı çok başarılı yapımlarıyla tanıyordu. Hatta The Last of Us, dizi olarak da başarılı bir şekilde uyarlanarak ne kadar iyi bir oyun olduğunu göstermişti.

Son birkaç yıldır Naughty Dog’dan yeni bir oyun hamlesi görmemiştik. Normalde, online bir The Last of Us çıkarılacaktı ancak Aralık 2023’te alınan bir kararla çok merak edilen bu oyun iptal edildi. Maalesef şirketin üzerinde çalıştığı oyunlarla ilgili o zamandan beri pek bir şey duymamıştık. Ancak bugün bu durum değişti.

Naughty Dog, günümüzdeki oyun algısını değiştirecek bir proje üzerinde çalışıyor

Nuaghty Dog’un eş başkanı ve kreatif ekibinin başındaki isim Neil Druckmann, verdiği yeni bir röportajda yeni projeleriyle ilgili konuştu. The Last of Us’ın da arkasındaki isimlerden olan yönetici, çok heyecan verici açıklamalar yaptı.

Druckmann, şirketin yeni oyunun şu ana kadar üzerinde çalıştığı en heyecan verici proje olduğunu belirtirken günümüzdeki ana akım oyun algısını tamamen değiştirecek bir yapım üzerinde çalıştıklarını ifade etti:

“Şu ana kadar hayalimdeki birkaç proje üzerinde çalışma şansına sahip oldum. Şimdi de yeni bir proje için çok heyecanlıyım. Belki de şu ana kadarki en heyecan vericisi olduğunu söyleyebilirim. Bu yeni oyun, özellikle de The Last of Us’ın başarısının ardından ana akım oyun algısını yeniden tanımlayabileceği için nasıl bir etkiye sahip olacağını görmek için sabırsızlanıyorum.”

Naughty Dog’un, live-service oyunlar yerine kendi evrenini oluşturduğu, sürükleyici hikâyelere odaklanan tekli oyunculu yapımlar geliştirdiğini biliyoruz. Yeni oyunun da böyle olacağını tahmin etmemiz mümkün. Şimdiden ilgileri üzerine toplayan proje hakkında maalesef tüm bildiklerimiz bu kadar. Ne zaman resmen duyurulacağı konusunda henüz bir bilgi yok. O zamana kadar gelen bu tarz gizemli açıklamalarla yetinmek zorundayız.