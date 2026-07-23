NBA 2K27'nin çıkış tarihi ve fiyatları açıklandı. Oyunun Türkiye fiyatı âdeta "Yuh!" dedirtiyor.

2K tarafından geliştirilen ve piyasadaki en iyi spor oyunlarından biri olan NBA 2K serisinin yeni oyunu büyük heyecanla bekleniyordu. NBA 2K27 hakkında dün ise birçok yeni detay paylaşıldı. Aynı zamanda oyunun Türkiye fiyatları da belli oldu. Fiyatlar, gerçekten moral bozan cinsten ve hatta bir sürüm GTA 6’dan bile pahalı.

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Yapılan açıklamalara göre NBA 2K27 oyunu, 4 Eylül 2026 tarihinde resmen piyasaya sürülecek. Oyun PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 ve PC (Steam) için çıkacak. Deluxe ve Ultra sürüm alanlara sunulacak erken erişim ise 28 Ağustos’ta başlayacak.

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NBA 2K27 Türkiye fiyatları

Xbox ve PS

Sürüm Fiyatı Standart Edition 3.999 TL Deluxe Edition 5.499 TL Ultra Edition 7.999 TL

Steam

Sürüm Fiyatı Standart Edition 69,99 dolar Deluxe Edition 99,99 dolar Ultra Edition 149,99 dolar

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere NBA 2K27’de fiyatlar konsolda 8 bin TL gibi inanılmaz bir seviyeye çıkıyor. GTA 6’nın Ultimate sürümünün bile 5 bin TL olduğunu düşünürsek bu fiyat gerçekten çok fazla. Bu yüzden oyunun ülkemizde ne kadar satacağı merak konusu. 3.999 TL’lik standart sürüm fiyatının bile çok olduğunu düşünüyoruz.

Oyunun kapak yıldızlarının açıklandığını da ekleyelim. NBA’ı kasıp kavuran genç oyuncu Victor Wembanyama bu senenin ana kapak ismi olacak. Ona geçtiğimiz yıllarda emekli olan efsane isim Derrick Rose da eşlik edecek. Kadınlar tarafında ise kapakta günümüzün bir diğer yıldız basketbolcusu Caitlin Clark’ı göreceğiz.