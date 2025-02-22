Coğrafya, bizi her zaman şaşırtmaya devam ediyor. Bugün de size, Dünya’nın en ıssız ve karaya en uzak bölgesinden bahsedeceğiz. Namı diğer Nemo noktası.

Burası, haritadan bakıldığında bile korkutucu derecede karaya uzaktır. Öyle ki bu bölgeye en yakın insanlar, Uzay İstasyonu’nda yer alıyor.

Dünya üzerindeki en izole bölge olma özelliğine sahip Nemo noktası, nasıl böyle ıssız kalabilmiş olabilir?

Okyanusun erişilemez kutbu: Nemo noktası.

Ulaşılamamaktan bahsederken abartmıyoruz. Çünkü fotoğrafa baktığınızda siz de ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Burası Güney Pasifik Okyanusu’nda bulunuyor. Koordinatları ise 48°52.6′G 123°23.6′B şeklinde.

Burası, yaklaşık 2.688 km uzaklıktaki üç farklı kara parçasına eşit uzaklıkta yer alıyor. Buralar Ducie Adası, Motu Nui ve Maher Adası. Aslında bu bölgeler de oldukça ıssız ve karaya uzak birer ada parçası ve herhangi bir yerleşimden söz edemiyoruz.

Aslında Nemo noktasını yakından tanıyoruz…

Hepimizin çocukluğunun başrolü olan, hâlâ tüm çocukların severek izlediği Kayıp Balık Nemo, adını işte bu noktadan almış. Latince’de Nemo, hiç kimse anlamına geliyor. Bu bölge de ıssız olmasından dolayı böyle bir isim almış.

Bu bölge, o kadar izole ve ıssız bir konumdaki, bölgeye en yakın insanlar bir kara parçasında değil; Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer alıyor. İstasyon, Dünya yüzeyinden yaklaşık 400 km yukarıda yer alıyor. Hatırlarsanız eğer en yakın kara parçası ise 2.688 km mesafedeydi.

Burası, 1970’lerden beri uzay enkazlarının düşürüldüğü yer olarak kullanılıyor.

Kullanım ömrünü tamamlayan Mir Uzay İstasyonu, Amerikan, Rus ve Avrupa uyduları ve eski uzay araçları bu noktaya yönlendirilerek Pasifik Okyanusu’nun derin sularına gömülüyorlar.

Çünkü tahmin edeceğiniz gibi, buraya herhangi bir geminin veya insanın ulaşması neredeyse imkânsız.

Deniz canlılarının bile yaşamadığı bir ıssızlıktan bahsediyoruz.

Bölge o kadar izole ve besin açısından fakir ki, deniz canlılarının burada yaşaması çok zor. Araştırmalar ise ekstrem şartlara dayanıklı mikroorganizmaların burada bulunabildiğini gösteriyor. Fakat büyük deniz canlıları ya da mercan resifleri gibi yaşam alanlarından söz etmek mümkün değil.

Kuvvetli okyanus akıntıları, uzaklığı ve kaynak eksikliği nedeniyle insanlar tarafından bu bölge, neredeyse hiç ziyaret edilmiyor. Bölgeye ait çoğu veri de uydular ve insansız denizaltılar tarafından toplanıyor. Bölgede herhangi bir liman, ada ya da doğal kaynak bulunmadığı için de turistik ya da bilimsel keşifler bile çok nadir.

Siz daha önce bu bölgeyi duymuş muydunuz?

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