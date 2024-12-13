Denizde veya okyanusta yaşayan herhangi bir canlıya, öldüğünde neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Evet, kıyıya batıyorlar ancak batana kadar neler oluyor? ya da battıktan sonra orada öylece kalıyorlar mı?

Farklı deniz canlıları tarafından tüketiliyor veya öylece dibe batıp duruyorlar mı? Birçok ihtimal var öyle değil mi?

Gelin, tüm bu soruların cevaplarını verelim.

Öncelikle ölen balinaları ele alalım.

Balinalar, başlangıçta diğer hayvanlarla aynı süreçleri yaşar. Öldükten bir süre sonra suda yüzerler. Ta ki vücutlarındaki gazlar dışarı çıkana kadar. Bu noktada batmaya başlarlar. Ancak vücutlarındaki ayrışma süreçlerinin başlaması nedeniyle bazı farklı gazlar da açığa çıkmaya başlar.

Balinalar, vücudundaki tüm gazlar dışarı çıkana kadar yüzeye geri dönebilir. Bu süreç günler veya haftalar alabilir. Bu da diğer yırtıcıların bir ziyafet çekmesine neden olur. Sonrasında balinalar, okyanus tabanına batar.

Bu yolculuk sırasında yırtıcılar ve diğer deniz canlıları tarafından kemirilebilir. Bir balina ölüsü, okyanus tabanına ulaştığında ise diğer deniz hayvanları ve canlıları için esas ziyafet başlar.

Yengeçler, karidesler ve bazı köpek balıkları, soluğu bu ölü balinanın yanında alırlar.

Öyle ki tek bir balina ölüsü, onlarca farklı türe ve binlerce organizmaya yiyecek olabilir. Hatta bu ölü balinadan beslenme süreci aylarca sürebilir. İlk birkaç ay içinde balina dokusunun %90-95’i, tamamen soyulmuş olur.

Bu saatten sonra çeşitli kabuklu canlılar ve solucanlar, balinanın içinde yaşamaya başlar. Sonrasında bakteriler, kemiklerin içine yerleşir ve hidrojen sülfür üretmeye başlar. Nihayetinde de balinadan eser kalmaz.

Peki diğer deniz canlıları öldüğünde neler olur?

Ölen ve dibe doğru batmaya başlayan daha küçük organizmalar, zemine ulaşmadan önce yüksek ihtimalle yırtıcılar veya leş yiyiciler tarafından tüketilir. Bu süreç, yine bakterilerin yardımıyla ayrışma süreçlerinden ve ölen organizmanın, etinin ve kemiklerinin korunduğu bir maddeyle kaplanması ile devam eder. Bu kaplanma, fosilleşmedir.

Örneğin bir balık, mercan resiflerinde veya popülasyonun fazla olduğu bir kıyı bölgesinde ölürse muhtemelen birkaç gün içinde hatta daha kısa bir sürede diğer deniz canlıları tarafından tüketilir.

Özetle okyanuslar ve denizler, bu anlamda acımasız bir yer gibi gözüküyor olabilir fakat herhangi bir deniz canlısının hayatını kaybetmesi, diğer birçok canlının beslenmesine katkı sağlar.

İlginizi çekebilir: