Alaska açıklarında bir sualtı aracı, okyanusun yaklaşık 3.300 metre derinliğinde küreye benzeyen altın renginde bir cisme rastladı.

Araştırmacılar, bu cismin ne olduğuna anlam veremezken hakkında da çeşitli teorilerde bulundular.

Bir türe ait olan garip bir yumurta mıydı, yoksa binlerce metre yükseklikten aşağı süzülen garip bir cisim mi?

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen bir keşif gezisi sırasında bu garip cisimle karşılaşıldı.

Beyaz süngerlerle bezenmiş hâlde duran bir kayaya sıkı bir şekilde yapışmış olan cisim, 10 cm genişliğindeydi. Keşfi yapanlar dahil hiç kimse bunun ne olduğuna bir anlam veremezken bakıldığında bir yumurtayı andırdığı kuvvetle muhtemel.

Üzerinde açılan büyük bir delik, akla ilk olarak bir canlının içinden çıkmaya ya da girmeye çalıştığını getiriyor. Dokusundan dolayı bir yumurta olduğu tahmin edilen bu yapı, daha önce rastlanmış herhangi bir canlının yumurtasına da benzemiyor.

Peki o zaman bu “altın küre” neyin nesi?

Robotik bir kol kullanarak cismi dürttüklerinde ise oldukça yumuşak bir yapıya sahip olduğunu keşfettiler. Tipik olarak yumurtlayan hayvanlar kümeler hâlinde yumurtlarlar, yani bu cismin bir yumurta olması uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

Yumurta olsa bile oraya farklı bir şekilde gelmiş, farklı bir hikâyeye sahip demektir. Bu da bilim dünyasında yeni bir heyecan yaratıyor.

Bu cismi incelemek için alan ekip, biyolojik kökeni dışında henüz tam olarak ne olduğunu çözebilmiş değil. Okyanus ise daha çözülmeyi bekleyen pek çok sırla dolu. Peki sizce bu garip şey ne olabilir?

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