İlk sezonu 2018 yılında yayınlanan popüler Netflix dizisi Altered Carbon'un ikinci sezonu, 27 Şubat'ta yayınlanacak. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin ikinci sezonu için ilk tanıtım videosu ise şimdiden yayınlandı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, özellikle de orijinal içerikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Bu bağlamda yüzlerce dizi, film ve belgesel oluşturan Netflix, pek çok içeriğiyle sükse yaptı. Netflix'in popüler içeriklerinden bir tanesi de 2018'de yayınlanan Altered Carbon'du. İlk sezonuyla kendine hayran bırakan dizinin ikinci sezonu, çok kısa bir süre sonra Netflix kullanıcılarıyla buluşacak.

Altered Carbon, Netflix'in bilim kurgu dizilerinden bir tanesi. Dizide, 250 yıl boyunca buzda tutulduktan sonra yeni bir vücutla hayata dönen bir mahkumun hikayesi anlatılıyor. Hemen her bölümüyle izleyicileri kendisine bağlayan dizi, Altered Carbon'un hayranları tarafından uzunca bir süredir bekleniyordu. Şimdi Netflix, Altered Carbon'un ikinci sezonu için ilk tanıtım videosunu yayınladı.

Netflix'in yayınladığı fragman, dizinin ikinci sezonunun neler sunabileceğini göstermiyor. Ancak söz konusu video, diziyle çok önemli bir detayı gözler önüne seriyor. Bu detay, Avengers: Endgame filmindeki Falcon (Sam Wilson) performansıyla milyonları kendisine hayran bırakmayı başaran Anthony Mackie. Görünen o ki Netflix kullanıcıları, Altered Carbon'un ikinci sezonunda Anthony Mackie ile birlikte bir yolculuğa çıkacaklar.

Altered Carbon'un tanıtım videosunda, teknolojinin ölümü yendiğine vurgu yapılıyor. Aslına bakacak olursak bu durum, dizinin ikinci sezonunun ilk sezonuna bağlı kalacağının bir göstergesi. Ayrıca videonun sonunda görülen Mackie'nin eline silahların ulaştığı bölüm, ikinci sezonun da aksiyon dolu olacağını gözler önüne seriyor. Büyük bir heyecanla beklenen dizi, 27 Şubat'ta Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak.

Altered Carbon 2. sezon tanıtım videosu