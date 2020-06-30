Katherine Langford'u başrolünde izleyeceğimiz, Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Cursed'ün ilk uzun fragmanı yayınlandı. Dizi, Kral Arthur efsanesinin önemli karakterlerinden Göl Kraliçesi’ne odaklanacak.

Netflix'in 17 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak olan yeni dizisi Cursed'ün yeni bir fragmanı yayınlandı. Frank Miller ile Tom Wheeler'ın yarattığı, Kral Arthur efsanesinin yeni bir uyarlaması olan Cursed, özel güçlere sahip Nimue’nin Gölün Kraliçesi’ne dönüşümünü konu alıyor. Nimue, annesinin ölümünün ardından antik bir kılıcı teslim etmek üzere Merlin’i bulmaya çalışıyor. Gölün Kraliçesi, yolculuk esnasında karşısına çıkan Kırmızı Paladinler ve suç ortakları Kral Uther karşısında verdiği mücadeleyle sembol haline geliyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda 13 Reasons Why dizisi ile ünlenen oyuncu Katherine Langford’un yanı sıra Gustaf Skarsgård, Peter Mullan, Lily Newmark, Devon Terrell, Shalom Brune-Franklin, Daniel Sharman ve Billy Jenkins gibi isimler bulunuyor. Frank Miller ve Tom Wheeler, dizinin yaratıcısı ve yapımcıları olarak ekipte yer alıyor. Cursed, Miller ile Wheeler'ın birlikte kaleme aldığı aynı isimli çizgi romandan diziye uyarlanıyor.

İşte Cursed'in yayınlanan yeni fragmanı:

10 bölümlük sezonuyla 17 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak olan dizide, genç yetişkin, büyü, din savaşları ve doğanın yok edilmesi gibi temalar işleniyor. Merlin ve Arthur hikayesinin diğer uyarlamalarına göre daha şiddet içerikli bir yapım olarak karşımıza çıkacak olan Cursed'de, bu sefer Arthur yerine Gölün Kraliçesi Nimue'nin hikâyesine odaklanılacak.

Dizide Arthur olarak Devon Terrell, Merlin olarak Gustaf Skarsgård, Kral Uther Pendragon olarak Sebastian Armesto, Igraine olarak Shalom Brune-Franklin, Green Knight olarak Matt Stokoe, Peder Carden olarak Peter Mullan, Weeping Monk olarak Daniel Sharman ve Rahibe Iris olarak da Emily Coates rol alacak.

Tom Wheeler'ın kaleme aldığı Cursed romanının illüstrasyonlarını yapan Frank Miller, izleyicileri harika bir dizinin beklediğini söylemişti. Hikayenin heyecan verici bir meydan okumayı temsil ettiğini belirten ünlü çizgi roman sanatçısı, “gerçek bir rüya” olarak nitelendirdiği bu proje için Thomas Wheeler ile iş birliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etmişti.