Fatih Terim'in kariyerinin anlatıldığı belgesel, Netflix kütüphanesindeki yerini aldı. Belgeseli izleyen kullanıcılarsa sosyal medyaya akın ettiler. İşte Fatih Terim belgeseliyle ilgili yapılan bazı paylaşımlar...

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bugün özellikle de ülkemizdeki futbol tutkunlarını ilgilendiren bir gelişmeye imza attı. On yıllardır Türk futbolunun içerisinde olan teknik direktör Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgesel, bugün Netflix'teki yerini aldı. Fatih Terim'in Türk futbolundaki ve özellikler Galatasaray tarihindeki yeri malum; dolayısı ile belgesel yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemi de bu belgesel oldu.

Fatih Terim, Türkiye'de en çok konuşulan teknik direktörlerin başında geliyor. Zira Terim, Galatasaray'ı UEFA şampiyonluğuna taşıyarak Türkiye'nin futboldaki kulüpler bazında en büyük başarısını elde etmişti. Öte yandan; zaman zaman özel hayatı ile de gündeme gelen Fatih Terim, bir dönem de Türkiye Futbol Federasyonu ile davalık olması nedeniyle eleştirillmişti. Netflix'te yayınlanan belgesel ise tarafları karşı karşıya getirmiş durumda.

İşte Fatih Terim belgeseli ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları