İkinci Netflix yapımı Türk dizisi olan Atiye'nin oyuncuları, dizi ve film zevklerine dair sorular cevaplamak için Netflix Türkiye YouTube kanalına konuk oldu. Ekibin önemli isimlerinden olan Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger; aynı zamanda bu dizi ve filmler hakkında da yorumlarda bulundu.

Netflix Türkiye, Netflix yapımı Türkçe dizi Atiye’nin oyuncu kadrosundan üç ismi bir araya getirdi. Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger’in yer aldığı YouTube videosunda konu; oyuncuların dizi ve filmlerdeki ‘en’leri oldu. Ünlü oyuncular, izleme alışkanlıklarını da izleyicilerle paylaştı.

Geçtiğimiz aralık ayında platforma eklenen Atiye, ikinci Netflix yapımı Türk dizisiydi. Hikâyesi gizem dolu dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve fantastik senaryosuyla oldukça ilgi topladı. Dizinin başrollerinden Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger; yer aldıkları platformdan nasıl faydalandıklarını verdikleri cevaplarla açıkladılar.

İşte Atiye oyuncularının yer aldığı ‘Kim Ne İzliyor?’ videosu:

Oyunculara film/dizi ‘en’leri soruldu:

Oyunculara sorulan ilk soru, en son hangi diziyi bitirdikleri sorusuydu. Beren Saat, Big Mouth’u bitirdiğini; Mehmet Günsür ise Peaky Blinders’ın son sezonunun başında olduğunu söylerken; Metin Akdülger, Atiye’nin en son bitirdiği dizi olduğunu ifade etti. Verilen cevaplarla üç oyuncunun da yabancı film ve dizileri altyazılı olarak izlediği öğrenildi. Bunun yanında üç oyuncunun da Netflix izlediği cihaz farklıydı.

Sorulara verdiği cevapların arasına sürekli olarak Bojack Horseman’ı sıkıştıran Beren Saat’in diziye olan hayranlığı anlaşılır nitelikteydi. Good Place’i düzenli olarak izlediğini belirten Saat, Abstract ve Explained belgesellerini beğendiğini de ifade etti. Ünlü oyuncunun başkalarına önerebileceği filmse Netflix yapımı Next Gen.

Videoda bulunan bir diğer isim olan Mehmet Günsür; Fight Club, Trainspotting gibi filmleri ve bazı Black Mirror bölümlerini tekrar tekrar izlediğini ifade etti. Günsür de aynı Beren Saat’in Bojack Horseman hayranlığını belli ettiği gibi Peaky Blinders hayranlığını cevaplarıyla açığa vurdu.

Metin Akdülger, Jim and Andy belgeselini çok beğendiğini ve belgeselin setini çok merak ettiğini ifade etti. Buz Luhrmann’ın filmlerini tekrar tekrar seyrettiğini dile getiren oyuncu, bir Fransız filmi olan Kirpi’yi de izleyicilere önerdi.

Atiye’nin yeni sezonu ne zaman?

Dizinin ilk sezonu, bütün bölümler aynı gün verilecek şekilde 27 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı. Dizi, görünüşe göre devam etmeye yetecek kadar sevildi. İkinci sezonun çıkıp çıkmayacağına dair hiçbir resmi açıklama bulunmamakla beraber olası çıkışın 2020 yılının aralık ayında gerçekleşeceği öngörülüyor.